Women, sfida in salita sul campo del Cittadella in corsa per la vetta

Non è una mission impossibile ma sicuramente non sarà semplice, per il Ravenna Women conquistare punti domani pomeriggio al centro sportivo di Tombolo, campo di casa del Cittadella femminile, formazione veneta terza a 3 punti dalla capolista Lazio e uno solo dalla seconda piazza del Napoli, valida per l’eventuale playoff per la serie A. Dunque la gara della cadetteria (si gioca alle ore 15) sarà importantissima per le granata ma molto importante anche per il Ravenna che arriva dall’inopinata sconfitta casalinga contro la Torres. Fortunatamente le giallorosse mantengono 10 punti di vantaggio sulla terz’ultima e, quindi, a cinque giornate dal termine sembra un margine sufficiente per non rischiare di restare invischiati nella zona caldissima della classifica di questa serie B. Il Cittadella, tra le mura amiche, pare una fortezza inespugnabile: ha vinto 10 partite su 12 giocate, pareggiando 1-1 con la capolista Lazio (che era in svantaggio) e perdendo, con un risultato decisamente sorprendente, 0-1 con Brescia alla 10ª giornata di campionato. Per il resto solo successi con appena 6 gol subiti e addirittura 13 partite senza subire reti nel più classico dei clean sheet all’inglese. Incredibilmente sette di questi sono arrivati nelle 10 partite del girone di ritorno, nelle quali il Cittadella non ha mai perso, pareggiando unicamente con la Lazio. Indubbiamente la formazione allenata da Colantuono non ha nell’attacco la sua arma vincente, con 43 gol segnati, ma ha di gran lunga la miglior difesa del torneo con 15 gol subiti in 25 partite, contro i 18 di Lazio e Napoli. Da tenere sotto stretta osservazione la Kongouli che ha già marcato 15 volte in campionato. All’opposto, il Ravenna Women in trasferta arriva dal 2-0 di Trani ma ha conquistato soltanto 9 dei suoi 29 punti. Lontano dalla Romagna le giallorosse hanno segnato soltanto 12 gol subendone 24 mentre, complessivamente, sono state 32 le reti segnate dalle ravennati che hanno in Giada Burbassi (7 gol sul campo) la loro bomber principe.

Programma: 26ª giornata (ore 15): Trani-HellasVerona, Cesena-Genoa, Cittadella-Ravenna, Chievo-Ternana, Sassari Torres-Brescia, Tavagnacco-Arezzo, Trento-Lazio (ore 11). Oggi (ore 20,30): Napoli-San Marino. Classifica: Lazio 63; Napoli 61; Cittadella 60; Ternana 52; HellasVerona 45; ChievoVerona 44; Cesena 40; Brescia 34; Ravenna, San Marino 29; Arezzo 26; Genoa 25; Sassari Torres 20; Tavagnacco 19; Trento 14; Trani 7.