Women, undici punti di tranquillità a undici partite dalla fine

Undici punti a undici giornate dal termine. Se non è un verdetto definitivo ci manca poco: la lunga galoppata della serie B femminile si concluderà il 28 maggio ma, a meno di un suicidio collettivo, il Ravenna Women può già iniziare a pensare con un sorriso alla prossima stagione, sempre nella cadetteria ovviamente. Infatti le giallorosse romagnole hanno 22 punti, ben 11 più del Tavagnacco, terz’ultimo e, al momento, retrocesso in serie C assieme a Trento e Trani che di punti ne hanno rispettivamente 8 e 7.

L’impresa bizantina di Napoli, col pari (1-1) che fa il paio con quello dell’andata allontana le partenopee dalla serie A (almeno quella diretta) e, al tempo stesso, dà un’enorme energia ad una formazione come quella ravennate, composta per la maggior parte da giovanissime, tanto da risultare la più ‘verde’ della serie B.

E se non ci fosse stato il rigore al 90’ addirittura si parlerebbe di grande impresa, con un successo in casa della seconda che tra le mura amiche aveva sempre e solo vinto. Classifica serie B femminile (19ª giornata): Lazio 47; Cittadella 44; Napoli 42; Ternana 41; ChievoVerona 38; HellasVerona 35; Cesena 33; Brescia 28; San Marino, Ravenna, Genoa 22; Sassari Torres, Arezzo 14; Tavagnacco 11; Trento 8; Trani 7. u.b.