Urania Milano Ravenna 78-62, crollo OraSì nell'ultimo quarto

Milano, 15 novembre 2019 - L’OraSì compie diversi passi indietro rispetto alla bella prova di pochi giorni fa con Udine ed esce sconfitta 78-62 e ridimensionata dal Pala Lido di Milano ad opera dell’Urania. Un’Urania capace di approfittare, o meglio di generare nell’OraSì, uno sbandamento generale nell’ultimo quarto.

Non brillano gli americani, anche se Potts è forse l’unico a meritare la sufficienza, e traballa la difesa. Le fonti del gioco vanno a intermittenza e la condanna definitiva viene dal computo delle palle perse: 22 da parte dell’OraSì. Un’OraSì che insegue per quasi tutta la partita, mettendo il naso avanti soltanto in un paio di occasioni. Sabatini e Montano giocano una gara di grande intensità e precisione al tiro e la difesa ravennate non trova valide contromisure alle incursioni dei piccoli in maglia Urania.

L’Urania si rivela in serata anche dall’arco dei 3 punti e colpisce con continuità soprattutto con Montano e Raivio. Ravenna da parte sua parte bene con Marino, bravo nell’uno contro uno nel primo tempo, ma ottiene poco da Thomas in serata opaca. Potts si sveglia con colpevole ritardo, ma almeno è l’unico che tenta di imbastire qualcosa in attacco. I due estoni infatti non sembrano in giornata, Jurkatamm non si vede mai, un po’ meglio Treier il quale tuttavia non riesce a incidere in attacco come in difesa. Impalpabile l’apporto della panchina e di Chiumenti sotto le plance.

Il quarto periodo infatti vede il crollo dell’OraSì dopo una gara di sofferenza per restare ancorata alla squadra avversaria. I giallorossi perdono troppi palloni che dall’altra parte Raivio e compagni convertono in punti. Il quarto si chiude con un eloqeunte 26-9 e la sconfitta è tutta in questo parziale.

Urania Milano Ravenna, il tabellino

Urania Milano - OraSì Ravenna 78-62 MILANO: Montano 17 (2/2, 4/7), Raivio 21 (7/9, 1/3), Negri 6 (2/3 da 3), Bianchi 1 (0/1, 0/2), Sabatini 12 (0/2, 3/9), Pagani 2, PIatti ne, Giardini ne, Lazzari ne, Lynch 7 (2/4), Benevelli 8 (1/1, 2/8), Piunti 4 (2/2, 0/1). All. Villa. RAVENNA: Sergio 6 (2/3 da 3), Potts 21 (7/8, 2/7), Treier 4 (2/5, 0/4), Marino 14 (3/3, 1/4), Venuto 3 (1/3 da 3), Farina ne, Jurkatamm (0/1, 0/2), Thomas 14 (5/14), Chiumenti (0/1), Seck, Zanetti ne, Bravi ne. All. Cancellieri. Arbitri: Pierantozzi, Bartolomeo, Morassutti Note - Parziali: 22-21, 40-34, 52-53 Tiri da 2: Mi 14/21, Ra 17/32 Tiri da 3: Mi 12/33, Ra 6/23 Tiri liberi: Mi 14/22, Ra 10/12