Ztl di Faenza: dal 10 aprile 2025 operativi i varchi elettronici

Faenza (Ravenna), 4 aprile 2025 – Sono in totale quattro i varchi elettronici che controllano l'accesso alle Zone a Traffico Limitato: uno situato in via XX Settembre, all'incrocio con via Naviglio, e uno in via Santa Maria dell'Angelo, all'incrocio con via Cavour, entrambi attivi tutti i giorni della settimana (dal lunedì alla domenica, incluse le festività) dalle ore 9 alle 18; gli altri due varchi si trovano in corso Saffi, all'incrocio con via Manfredi, attivo 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana (dal lunedì alla domenica, incluse le festività), e in via Pascoli, all'incrocio con via Fiera, attivo dal lunedì al sabato dalle ore 7 alle 19 (la domenica e i giorni festivi questo varco non è attivo).

L’ingresso nelle Ztl senza averne titolo, ossia con autoveicoli privi di un abbonamento ‘Residenti’, di un permesso Ztl oppure non inclusi nella ‘lista bianca’, comporterà l’applicazione di sanzioni regolate dal codice della strada.

Biciclette, monopattini, ciclomotori e motocicli possono accedere liberamente alle Ztl senza alcun permesso. I mezzi a motore targati, invece, non possono accedere alle aree pedonali, eccetto quelli di residenti. Su questo tema è stata creata una Faq (domande più frequenti) nel sito del Comune di Faenza: informazioni in calce.

I titolari di un permesso valido – rilasciato prima delle modifiche al disciplinare e non ancora scaduto – per la circolazione nella Ztl manterranno i propri diritti di accesso. Anche i residenti del centro, abbonati alla sosta potranno continuare a circolare nella Ztl, beneficiando della possibilità di parcheggio negli appositi stalli. Chi non dispone di un permesso triennale può richiedere un nuovo permesso a Movs o acquistare un permesso temporaneo, secondo le modalità previste dal nuovo disciplinare.

I veicoli aventi diritto all’accesso gratuito alla Ztl dovranno registrarsi e richiedere il permesso sul portale online predisposto da Movs per evitare sanzioni. Tale opportunità è riservata alle seguenti categorie di veicoli: autobus di linea, autobus turistici (solo per carico/scarico passeggeri), taxi e Ncc, veicoli che si recano presso strutture ricettive in Ztl, veicoli di polizia, antincendio, protezione civile, autoambulanze, veicoli di enti pubblici muniti di logo, veicoli di proprietà dei gestori di servizi di pubblica utilità muniti di logo.