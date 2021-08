Reggio Emilia, 8 agosto 2021 - Il Covid, seppur indirettamente, fa saltare l’amichevole della Reggiana a Desenzano. La sfida che avrebbe dovuto mettere di fronte ieri pomeriggio i granata e il Brescia, infatti, è stata annullata dopo la partenza di Rozzio e compagni verso il lago di Garda, quando la società è venuta a conoscenza delle nove positività della nazionale francese di football americano, alloggiata all’Hotel Airone di via dell’Aeronautica (e già partita ieri per la Francia), guarda caso il luogo dove la Reggiana fa base e da dove era partita alla volta dello stadio "Tre Stelle".

A quel punto si è considerato il rischio di potenziale contagio da parte di alcuni calciatori granata con alcuni atleti transalpini e, di comune accordo, il test precampionato con gli uomini di Pippo Inzaghi è saltato, col pullman costretto a fare dietrofront.

La nazionale francese di football americano, come avevamo scritto in settimana, era ospite degli Hogs Reggio Emilia per preparare la semifinale continentale in programma ieri sera a Piacenza contro l’Italia e, peraltro, aveva fatto una visita istituzionale anche in Sala del Tricolore.



Sono stati i test di rito prima di partire per la gara a far emergere le numerose positività e Pierre Trochet, develompent director dei "galletti", ha dovuto immediatamente mettersi in contatto con la Federazione Internazionale per comunicare la cosa: "I test hanno confermato la presenza di diversi casi positivi. Abbiamo attivato un protocollo sanitario con la nostra Ambasciata e il Ministero dello Sport francese e organizzato il rientro in sicurezza dell’intera delegazione". Italia-Francia, come naturale che sia, è stata immediatamente rinviata. La Federazione potrebbe dare gara persa ai transalpini.



La Reggiana, raggiunta dalla notizia, ha informato il Brescia e le due contendenti hanno deciso di evitare rischi inutili, "a puro titolo di cautela preventiva rispetto al contagio" si legge nel comunicato rilasciato nel tardo pomeriggio. I granata, peraltro, si erano sottoposti il giorno precedente al match ai tamponi rapidi di controllo, oltre a tutte le misure di prevenzione del contagio, che avevano tutti dato esito negativo.

"La società – si legge nella nota dei granata – proseguirà nel monitoraggio della situazione di salute del gruppo squadra secondo le direttive del vigente protocollo in materia di protezione dal Covid-19". Gli allenamenti, salvo sgradite sorprese, riprenderanno domani pomeriggio al centro sportivo di Cavazzoli, mentre il prossimo impegno sarà venerdì 13 agosto alle 16,30 sul campo del Lecco.