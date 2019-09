Reggio Emilia, 18 settembre 2019 - Da "Shave like a bomber" (rasati come un bomber) a "Dance like a bomber" (balla come un bomber). Dalla campagna pubblicitaria per una nota marca di lamette alla consolle il passo è breve. Lo è, perlomeno, per il mitico Bobo Vieri che in questa nuova vita da disc-jockey e intrattenitore ci sguazza come un pesce e venerdì 20 sarà ospite della serata organizzata dal locale 'Via delle Spezie' alla periferia della nostra città.

Ad annunciarlo è stato proprio l’ex attaccante della Nazionale, nonché noto tombeur de femmes, attraverso la propria, seguitissima (2,2 milioni di follower) pagina Instragram . "Ragazzi! Il Bobo deejay show venerdì sera arriva a Reggio Emilia, vi aspetto!".

La voce si è immediatamente sparsa in città e le condivisioni dell’evento si sono moltiplicate di ora in ora, facendo crescere l’attesa per quello che sarà, a tutti gli effetti, l’ultimo venerdì dell’estate.

Bobo Vieri garantirà, oltre alla musica, un po’ di sano intrattenimento e i più fortunati potranno anche farsi un paio di selfie con quello che è ormai considerato un personaggio a tutto tondo e che va oltre la definizione di sportivo di successo. L’ex centravanti di Juventus, Lazio, Atletico Madrid e Inter (solo per citarne alcune…) è infatti ormai diventato un influencer di respiro internazionale, molto ambito sia dai locali notturni che dalle aziende che vogliono farsi conoscere al grande pubblico.

Ultimamente ha poi arricchito il suo bagaglio di popolarità come ospite di 'Tiki Taka' la trasmissione sportiva in onda alla domenica sera su Italia1 in cui, il conduttore Pierluigi Pardo, ha il suo bel da fare a tenere a bada lui, Antonio Cassano e l’opinionista Giampiero Mughini. Insomma, non ci si annoierà sicuramente.