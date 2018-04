Castelnovo Monti (Reggio Emilia), 7 aprile 2018 – Ecco cinque eventi da non perdere questo sabato e domenica sull’Appennino reggiano.



1) “GIORNATA ECOLOGICA” Con l’inizio della primavera, a Villa Minozzo, domani, sabato 7 aprile, dalle 8, torna la “Giornata ecologica”: ritrovo previsto alle 8 presso il parco giochi del paese e nelle piazze delle varie frazioni; alle 12, nella sala del teatro “I Mantellini”, proiezione del docu-film “Trashed”, sull’inquinamento nel mondo causato dai rifiuti; alle 13 rinfresco gratuito per tutti i partecipanti presso la sede degli Alpini, al parco giochi. Inoltre per tutta la giornata, in piazza Amendola, mercatino del riuso e attività ludico-didattiche per bimbi (in caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a sabato 21 aprile, info: 349 0081049).



2) “DISEGNI CONTRO I RIFIUTI” Raccolta di disegni e lettere dei bimbi per dire stop alla discarica di Poiatica. Sabato 7 aprile, alle 17, al campo ruzzola della Colombaia (Carpineti), appuntamento per tutti i bambini contro la riapertura della discarica di Poiatica: verranno raccolti disegni e lettere che saranno poi spediti, in un pacco, alla Regione, all’attenzione del presidente S. Bonaccini e all’assessore ambiente P. Gazzolo. Una copia verrà anche stampata su un enorme pannello da lasciare davanti alla discarica come monito per dire stop ai rifiuti (info: 328 8896333).



3) “FESTA D’INAUGURAZIONE DEI 6 SENTIERI” Sabato 7 aprile a Cinquecerri di Ligonchio, nel Comune di Ventasso, si svolge la “Festa d’inaugurazione dei 6 sentieri della Valsecchia e Val d’Ozola”: alle 10 taglio del nastro; dalle 10,30 alle 12,30 giri per bimbi con i somarelli dell’Ostello dei Balocchi; alle 13 polentata; alle 15,30 il “Cinc Cerr Cor”; alle 17 lotteria; inoltre ‘mercatino delle occasioni’ (info: 339 3999635).



4) MASSIMO ZAMBONI SI RACCONTA Sabato 7 aprile, alle 17, alla biblioteca comunale di Carpineti, in via G. di Vittorio, l’associazione culturale “La 25^ Ora” organizza la presentazione di “Nessuna voce dentro”, ultimo lavoro letterario del 60enne Massimo Zamboni, musicista, cantautore e scrittore, chitarrista e compositore del gruppo punk rock italiano Cccp e dei Csi. Si parlerà con Zamboni del suo viaggio a Berlino nel 1981, anno in cui, nella capitale tedesca, Zamboni incontrò un altro reggiano ‘in fuga’, Giovanni Lindo Ferretti, con cui ha poi condiviso l’avventura CCCP e CSI.



5) “COMMEMORAZIONE BATTAGLI DI CA’ MARASTONI” Domenica 8 aprile, nel borgo di Ca’ Marastoni, nel Comune di Toano, si tiene la “Commemorazione della battaglia di Ca’ Marastoni”, organizzata dal Comune e l’associazione Alpi-Apc. Il sanguinoso scontro scoppiò il primo aprile 1945, giornata in cui si celebrava la Pasqua. Ritrovo alle 10 a Ca’ Marastoni, dove si formerà il corteo per la cappella votiva della 284^ brigata Fiamme verdi ‘Italo’, alzabandiera e inizio della cerimonia con la messa concelebrata da monsignor Giovanni Costi e don Alpino Gigli, la deposizione di una corona di alloro e la benedizione del monumento ai caduti. Seguiranno i saluti del primo cittadino toanese, Vincenzo Volpi, l’orazione del presidente della Provincia, Giammaria Manghi, e l’intervento di Elio Ivo Sassi, presidente provinciale di Alpi-Apc. All’iniziativa sono stati inoltre invitati i rappresentanti dell’associazione partigiana Anpi, di Istoreco e del Museo della Repubblica di Montefiorino e della Resistenza italiana. La battaglia sarà infine rievocata dagli studenti della Scuola Secondaria di I grado di Toano.