Reggio Emilia, 10 maggio 2018 – I piedi non in ordine: uno dei problemi più diffusi, meno riconosciuti e trascurati che affliggono i nostri cavalli, spesso impediti nello svolgere un lavoro ottimale da una trascurata attenzione alle loro estremità.

Ben venga, quindi, una manifestazione come Farriers United Show dedicata alla scienza della mascalcia e a competenze, attrezzature e novità che non sono solo dei maniscalchi, ma devono entrare di dovere, più ancora che di diritto, nel bagaglio culturale di ogni cavaliere.

Perché, come dice (ovviamente) un antico proverbio cinese: «Senza il chiodo, non c’è ferro di cavallo. Senza ferro di cavallo non c’è cavallo. Senza cavallo, il messaggero deve andare a piedi. Se il messaggero va a piedi, viene raggiunto dal nemico. Se messaggero viene ucciso da spia nemica, noi perdiamo la guerra. Per vincere una guerra, c’è bisogno anche del più piccolo dei chiodi».

Valido anche in caso di bare-foot: basta partire da «senza il cavallo»...

A Reggio Emilia il 18 e 19 maggio 2018 presso il Cere, con relatori come Steven O’Grady, Chris Gregory, Vincent Lamaille e Carlo Montagna; Farriers United Show è organizzato da DePlano e Werkman Horseshoes.