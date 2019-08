© Riproduzione riservata

Reggio Emilia,24 agosto 2019 - Domenica 25 agosto e lunedì 26 agosto si alterneranno neldue proposte, la primafarà divertire i più piccoli con, film di animazione dellauscito nelle sale cinematografiche di tutto il mondo lo scorso giugno e già campione di incassi; la secondaè un film fragile e prezioso, ambientato a Beirut ma che racconta di una sofferenza che potrebbe svolgersi ovunque.La regia diè di John Lasseter e Josh Cooley, le voci dei personaggi sono di famosissimi attori hollywoodiani, tra i quali Tom Hanks, Tim Allen, Don Rickles, Annie Potts, Patricia Arquette, Joan Cusack.Woody, Buzz e gli altri vivono sereni con Bonnie, anche secome lo amava Andy e lo lascia spesso nell'armadio. Woody però rimane ricco di premure verso di lei e, quando Bonnie affronta il primo giorno d'asilo, si infila nel suo zaino per farle compagnia. Finisce così per contribuire allaun giocattolo costruito dalla bambina con una forchetta/cucchiaio che però crede di essere spazzatura e vuole solo buttarsi via. Woody cerca di fargli capire l'importanza dell'amore di una bambina, ma non riesce a convincerlo prima che lui salti giù da un camper in corsa. Il cowboy si lancia allora in un'avventura per ritrovarlo,e a ritrovare la sua vecchia fiamma, Bo Peep.Nei primi tre Toy Story ihanno sempre avuto relativamente poco peso e sono stati per lo più rappresentati da una sola figura, nel primo capitolo Bo Peep e nel secondo e terzo Jessie e, a essere generosi, Mrs. Potato. Come sappiamo dai dietro le quinte emersi sulla dirigenza Pixar tutto questo non era una caso e il #metoo che ha travolto la compagnia ha portato anche una ventata di femminismo alla saga, incarnato dalla sceneggiatrice Stephan Folsom, che sembra abbia riscritto una buona metà del film. Il risultato è evidente, in Toy story i personaggi femminili e le eroine sono tantissime.racconta la storia di Zain, unappartenente a una famiglia molto numerosa. Facciamo la sua conoscenza in undove viene condotto in stato di detenzione per un grave reato commesso. Ma ora è lui ad aver chiamato in giudizio i genitori. L'accusa? Averlo messo al mondo.Il matrimonio dei genitori diè privo di qualsiasi senso che non sia quello dellaallo status quo dominante. Zain non può e non deve comprendere ciò che li spinge a piegare il capo. Sa solo, intimamente, profondamente fino alla viscere, che non è giusto. E si ribella. Non ha avuto genitori che possa ritenere degni di questo nome e quindi non ha modelli di riferimento. Eppure si trova a fare da padre a un bambino che ancora viene allattato.In una città in cui dominanoZain si impegna a non cedere escogitando le strategie di sopravvivenza più ingegnose. Così come non cede Nadine Labaki, la regista del film, il cui cinema di impegno civile rende testimonianza a quegli ultimi in favore dei quali lancia un dolente grido di richiesta d'aiuto concreto.A questi due film seguiranno due proiezioni fuori programma rispettivamente il 31 agosto “Green Book” e il 1 settembre “Mia e il leone bianco” rinviati a causa della pioggia nelle passate settimane.