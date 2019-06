Reggio Emilia, 27 giugno 2019 - Da venerdì 28 a domenica 30 giugno, torna a Scandiano l’evento dedicato al cibo da strada, con protagoniste le cucine su ruote migliori d’Italia, stand di prodotti tipici, intrattenimento per i più piccoli con laboratori didattici, artisti di strada, concerti e spettacoli. La manifestazione nasce dalla collaborazione tra Vibra Club e associazioni del territorio di Scandiano, con il patrocinio del Comune Di Scandiano.

La verdissima location del Parco della Resistenza di Scandiano si trasformerà per questo ultimo weekend di giugno in particolare contenitore di eventi raggruppati sotto il nome di Eat Street. Oltre ad hamburger, hot dog e fritti dei coloratissimi Food Truck, si potranno gustare i prodotti tipici dell’Emilia, come gnocco fritto, tigelle, borlenghi ma anche frutta fresca, verdure pastellate e gelati. Inoltre tantissime varietà di birra, cockatil, vino bianco e rosso da gustare rilassati nelle comode panche da pic nic o direttamente nel verde prato del parco.

Per la tre giorni scandianese l’ottimo cibo non sarà l’unico protagonista, ma verrà dato grande spazio ad esibizioni, artisti di strada, attività nel parco e intrattenimenti per i più piccoli.



Programma dei tre giorni

VENERDI' 28 GIUGNO

Ore 18: Apertura evento con aperitivo, i truck e gli stand presenti

Ore 18/22: Zona dedicata nel parco con l'artista di strada Chiara con l'attività di trucca bimbi, bolle e sculture con i palloncini.

Ore 18/22: Varie zone per varie attività con Fabio, l'artista di strada dei bambini con il laboratorio e spettacolo bolle giganti, tiro alla fune, tiro al bersaglio, salto con i palloni, percorsi coi tubi.

Ore 19/22: Varie esibizioni di break dance, parkure e altro con gli artisti di strada Zero Show

Ore 19.30: Esibizione del nostro mago mentalista Kevin di KB's tricks, un mix di effetti tra carte e mentalismo. Uno spettacolo interattivo che coinvolge attivamente il pubblico, dai più grandi ai più piccoli.

Ore 20.30: Esibizioni di pole dance con Pilates & Co Asd. Esibizioni singole coreografate alternate al freestyle.

Ore 21.30: Festa Irlandese con l'esibizione e animazione della scuola Balliamo sul Mondo e il gruppo The Claddagh - Traditional Irish Music.



SABATO 29 GIUGNO

Ore 18: Apertura evento con aperitivo, i truck e gli stand presenti

Ore 17/21: Zona dedicata nel parco alle attività gratuite per il benessere del corpo e della mente con l'associazione La Risata. Le attività saranno: Taichi (16.30/17.30), Yoga (17.30/18.30), Ginnastica Bioenergetica (18.30/19.30), Pilates (19.30/20.30).

Ore 18/22: Zona dedicata nel parco con l'artista di strada Chiara con l'attività di trucca bimbi, bolle e sculture con i palloncini.

Ore 19: Nuova esibizione del nostro mago mentalista Kevin di KB's tricks, un mix di effetti tra carte e mentalismo. Uno spettacolo interattivo che coinvolge attivamente il pubblico, dai più grandi ai più piccoli.

Ore 21: Festa salentina con animazione e coreografie del gruppo di ballo taratnarte insieme alla band Salicornia "#pizzica e musiche popolari salentine".



DOMENICA 30 GIUGNO

Ore 18: Apertura evento con aperitivo, i truck e gli stand presenti

Ore 18/22: Varie zone per varie attività con Fabio, l'artista di strada dei bambini con lo spettacolo di bolle, mille bolle, bolle giganti e neve più tiro al bersaglio con palline, gioco paracadute di colori e tiro alla fune.

Ore 18/22: Zona dedicata nel parco con varie attività gratuite dedicate allo sport e benessere con Pilates & Co Asd. Le attività saranno: Gyrokinesis (18/19), Matwork (19/20), Acroyoga Dimostrazione degli insegnati (20/21) con l'aggiunta di alcune esibizioni classiche di pole dance intorno alle 21.

Ore 19: Nuova esibizione del nostro mago mentalista Kevin di KB's tricks, un mix di effetti tra carte e mentalismo. Uno spettacolo interattivo che coinvolge attivamente il pubblico, dai più grandi ai più piccoli.

Ore 20: Varie esibizioni di break dance, parkure e altro con gli artisti di strada Zero Show

Ore 21: Del merito nella virtù, della colpa nell'errore. Un tributo a Faber. tributo a Fabrizio De Andrè più esibizioni artistiche di pole dance a cura di Pilates & Co Asd e Fine Living Pole Sport Academy

