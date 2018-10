© Riproduzione riservata

Reggio Emilia, 18 ottobre 2018 - Duecento anni fa, il 28 giugno 1878,Gesuita,direttore per quasi trent’anni dell’Osservatorio del Collegio romano, dedica con passione le sue energie alla ricerca.ondamentale alla nascita dell’astrofisica e allo sviluppo della moderna meteorologia, senza trascurare di applicare lein compiti, progetti e soluzioni di pubblica utilità – è fra l’altro l’ideatore di quello che oggi si potrebbe definire oggi l’Allerta Meteo - in una visione della scienza al servizio del bene comune e del progresso.Vissuto in un periodo di, rimane fedele a questa anche a scapito di una più luminosa carriera, senza tuttavia trovare mai contraddizione tra Fede e Scienza.Una mostra,, aldi Reggio Emilia dalè proposta per recuperare la memoria e sottolineare il valore dello scienziato, anche alla luce di recenti scoperte, che nei suoi studi pionieristici trovano le basi, ma anche per riscoprirne la genuina curiosità, l’entusiasmo e lo stupore, che per tutta la vita lo hanno spinto a indagare il cosmo.Nelle parole di padre Angelo Secchi, lo stupore e la sete di conoscenza che lo hanno animato: “Ne’ siamo ancora alla fine delle maraviglie; lo saremo soltanto quando cesseremo di studiare”.Sabato dunque, alle ore 10, con una conferenza nell’Aula magna di viale Allegri - sede universitaria di palazzo Dossetti e poi, alle ore 12, con l’apertura al pubblico, inaugura a Palazzo dei Musei la mostra “Tutti i colori delle stelle.i e la nascita dell’astrofisica”, curata da Silvia Chicchi e realizzata dai Musei Civici di Reggio Emilia in collaborazione con il Comitato nazionale per le celebrazioni del bicentenario della nascita dello scienziato, istituito dal ministero dei Beni e delle Attività culturali-MiBAC e dai Musei Civici del Comune di Reggio Emilia.L’obiettivo della mostra “è spiega una nota del Comune -di oggi la memoria di una figura di primo piano nella storia della ricerca astronomica, lanciando un ponte verso l’attualità della ricerca in campo astrofisico e fornendo spunti didattici per accostare in modo sperimentale le proprietà della luce e i principi della spettrografia, tecnica con cui Secchi aprì, per primo, la strada dell’astrofisica e tuttora imprescindibile strumento di conoscenza dell’Universo”.Orari: dal martedì al venerdì: ore 9 – 12; sabato, domenica e festivi: ore 10 - 13 e 16 – 19.