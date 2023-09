Reggio Emilia, a Boretto le cene musicali in crociera

Reggio Emilia, 4 settembre 2023 - Il Grande Fiume si riscopre elegante: il prossimo weekend, da venerdì 8 a domenica 10, la motonave ‘Stradivari’ organizza tre cene musicali in crociera sul Po, con tanto di orchestra dal vivo e spazi per esibirsi in ballo. Partenza e arrivo saranno a Boretto alle ore 20, per una breve navigazione al tramonto con tanto di brindisi e assaggio di erbazzone. Calata la sera ci si porterà al centro del fiume e si degusteranno un risotto mantecato al pesto di salame (specialità dello chef), il tradizionale arrosto con patate e la torta sbrisolona. A bordo come detto ci saranno i musicisti: venerdì, per la serata ‘Total white’, si suoneranno grandi brani del secolo scorso, mentre sabato sarà la volta della musica sudamericana e domenica si chiuderà con quella internazionale. Alle 23 la motonave rientrerà al pontile di Boretto, ma per chi vorrà sarà possibile proseguire danze e divertimento fino alle 24. Il costo è di 55 euro a persona (bevande escluse, salvo il flute di benvenuto) e per informazioni e prenotazioni ci si può rivolgere al 335 5293930 o all’indirizzo mail [email protected]