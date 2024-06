Reggio Emilia, al via il casting per il film ‘Giovannino Guareschi’: dove e quando

Reggio Emilia, 14 giugno 2024 - Cercasi giovani stelle emiliane. Cominciano infatti i casting per ‘Giovannino Guareschi’, il nuovo film di Andrea Porporati, prodotto da Anele e in collaborazione con Rai, sulla vita del giornalista e scrittore emiliano, celebre per la serie di racconti di Don Camillo e Peppone. Le riprese, che saranno girate in Emilia Romagna, inizieranno a settembre. Ecco tutti i dettagli.

Profilo e requisiti

La produzione è alla ricerca di giovani talenti per ruoli principali: - Una bambina emiliana: tra i 7 e i 9 anni con capelli mori, castano o castano chiaro. - Un bambino emiliano: tra i 7 e gli 8 anni con capelli mori, castano o castano chiaro. - Un bambino emiliano: tra i 10 e gli 11 anni con capelli mori, castano o castano chiaro. I casting sono aperti a chiunque risponda ai requisiti richiesti, indipendentemente dall'esperienza pregressa. La produzione precisa che non verranno accettate candidature diverse da quelle specificate e che i bambini precedentemente candidati non devono riproporsi.

Dove e quando

I casting si svolgeranno in collaborazione con Emilia-Romagna Film Commission il 21 giugno, dalle 13 alle 17.30, presso il Cinema Rosebud di Reggio Emilia, in via Medaglie d’Oro della Resistenza 4.

Documenti necessari

È obbligatorio presentarsi ai provini con la liberatoria compilata e firmata dai genitori o da chi ne fa le veci. La liberatoria può essere scaricata utilizzando il seguente link: https://urly.it/3a9k8 o il QR code nel volantino allegato.

Come inviare la candidatura

È possibile chiedere maggiori informazioni e inviare le autocandidature alla mail: casting.minori.guareschi@gmail.com.