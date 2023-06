Concerto Italia loves Romagna: a Campovolo oggi la parata di stelle

Reggio Emilia, 24 giugno 2023 – Sono previste almeno 40mila persone oggi alla Rcf Arena di Reggio Emilia per il concerto di beneficenza ‘Italia Loves Romagna’, organizzato a sostegno delle popolazioni colpite dall’alluvione dello scorso 17 maggio a cui sarà devoluto l’intero ricavo.

Cancelli aperti dalle 15 ed esibizioni live a partire dalle 20,30, in una serata che promette spettacolo visto il parterre di artisti: nell’ordine Blanco, Andrea Bocelli, Elisa, Elodie, Emma, Giorgia, Irama&Rkomi, Madame, Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Negramaro, Laura Pausini, Max Pezzali, Salmo, Tananai. A chiudere non potevano mancare i due ‘padroni di casa’ reggiani, ovvero Ligabue e Zucchero, mentre fa discutere l’assenza dei Nomadi (di Novellara, sempre in provincia di Reggio Emilia) che hanno rimarcato come gli artisti "sono stati scelti in base alla società che organizza l’evento".

Si potranno comprare i biglietti anche oggi su Ticketone (49 per i posti in piedi, dai 65 ai 70 per quelli seduti non numerati). Previsti 9mila posteggi auto (tariffa di 22 euro), 500 tra moto e bici e oltre 100 parcheggi per i pullman.

Il concerto non ha eguagliato gli stratosferici numeri di ‘Italia Loves Emilia’ organizzato a Campovolo (di fianco all’attuale Arena) nel 2012 per le popolazioni colpite dal terremoto: in quella occasione furono 150mila le presenze, merito anche di una prevendita di 4 mesi e prezzi sostanzialmente dimezzati. Ma l’evento di questa sera sarà trasmesso in diretta su Rai 1 dalle 20,35, e dunque ci sarà la possibilità di fare una donazione per telefono al 45538 sia da cellulare che da rete fissa.