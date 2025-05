Il concerto del RegospelCoro a Cavriago per la pace e per Emergency

Reggio Emilia, 12 maggio 2025 – Un concerto per la pace e per beneficenza. E’ quello che è stato organizzato venerdì 16 maggio alle 21 al Teatro Novecento di Cavriago dove il RegospelCoro Reggio Emilia tornerà sul palco e si esibirà con lo spettacolo “La Conferenza degli Uccelli” con lo scopo di fare conoscere il dramma della popolazione iraniana. L’incasso della serata, inoltre, andrà a favore di Emergency e di Medici senza frontiere.

“La nostra Associazione è una realtà ormai storica della città di Reggio Emilia e con la direzione della Maestra Navid Mirzadeh, negli ultimi 3 anni abbiamo portato alla cittadinanza uno spettacolo intitolato ‘Un Coro per la Pace’ – spiega Gabriele Lasagni, presidente Associazione Cantiamo in Coro -. Questo progetto è stato pensato in primis per portare a conoscenza attraverso canti e recitazioni il dramma della popolazione Iraniana e successivamente, visti anche gli eventi mondiali, più in generale il tema della Pace e di come concretamente ognuno di noi possa essere portatore di Pace ovunque si trovi. Venerdì 16 maggio prossimo metteremo in scena un nuovo spettacolo a Cavriago al Multisala 900, che ha come filo conduttore un antichissimo testo persiano intitolato "La Conferenza degli Uccelli", del poeta scrittore Attar. L’evento ha come sempre lo scopo di devolvere buona parte degli incassi ad Emergency e Medici senza frontiere”.

Info biglietti

Prevendita biglietti: www.multisala900.it mail: 900@multisala900.it tel: 0522372015