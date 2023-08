FestaReggio 2023 torna al Campovolo: il programma

Reggio Emilia, 17 agosto 2023 – La segreteria Dem Elly Schlein (mercoledì 23 agosto alle 18), 5 ristoranti (con la new entry de ‘Il Falò’ presente anche a Villalunga) e ben 5mila volontari spalmanti su 16 giorni, quattro in più rispetto alla passata edizione. Sono solo alcuni dei numeri de ‘La Festa’, l’appuntamento estivo del Pd che anche quest’anno sarà presente all’Iren Green Park di via dell’Aeronautica a partire da sabato 19 agosto fino al 3 settembre, con il claim ‘Seminiamo futuro’.

“Abbiamo voluto ampliare la festa: ambiziosi, coraggiosi o folli vedremo", ha ribadito Massimo Gazza, segretario provinciale del Pd, alla conferenza di presentazione questa mattina al Campovolo. “Ci saranno anche track food, una pizzeria, gelateria e pasticceria. Ma ci tengo a ricordare che questa sarà prima di tutto un evento politico” prosegue Gazza, mentre il tesoriere Alfredo Medici ha ricordato come “confidiamo entro la fine dell’anno di chiudere i debiti accumulati dalle gestioni precedenti che non sono andate benissimo”, riferendosi al ben noto buco da 2 milioni di euro derivante dalle vecchie feste dell’Unità e che aveva portato all’interruzione (poi prolungata dal Covid) fino all’anno scorso.

Amministrative 2024: colloqui per il candidato Pd

La festa sarà anche l’occasione per proseguire i colloqui in vista del toto nome Pd da presentare in vista delle prossime amministrative del 2024, dopo i dieci anni di Luca Vecchi: "Entro il 24 settembre chiuderemo le consultazioni per avere così un nome” conclude Gazza, che ha allontanato ancora una volta l’ipotesi di una sua possibile ‘discesa in campo’.

Gli appuntamenti politici

Politica, quindi. Come detto Elly Schlein, ma anche il commissario europeo Paolo Gentiloni, Gianni Cuperlo, i deputati Ilenia Malavasi e Graziano Delrio, sindaci come Matteo Lepore (Bologna) e Beppe Sala (Milano) oltre al governatore Stefano Bonaccini.

I concerti e gli spettacoli

Non mancheranno anche i tradizionali fuochi danzanti (lunedì 21 il primo appuntamento) e le esibizioni musicali tra Manuel Agnelli (il 22 agosto), Max Collini (23 agosto), Bugo (29 agosto) e Daniele Silvestri (31 agosto), oltre ai comici Giuseppe Giacobazzi (30 agosto) e Paolo Cevoli (domenica 3 settembre per la chiusura).