Festival Emergency a Reggio Emilia: il programma di oggi

Reggio Emilia, 7 settembre 2024 - Prosegue spedito il programma del festival di Emergency, la tre giorni culturale arrivata alla sua quarta edizione nella nostra città.

Dalla sanità ai conflitti mondiali e le crisi umanitari, dal cambiamento climatico all’intelligenza artificiale, sono tantissimi i temi che restano da esplorare.

Il programma completo è disponibile sul sito del festival: tutti gli eventi sono ad accesso gratuito fino a esaurimento posti. Per gli incontri all'aperto, in caso fossero sold out, è comunque possibile partecipare in piedi senza bisogno del biglietto.

Dibattiti, arte e dj set

Alle 14.30, in piazza San Prospero, la giornalista Rai Amalia De Simone e la sociolinguista Vera Gheno dialogheranno sul tema dei diritti e su come le comunità posso rivendicarli.

Particolarmente atteso è l'appuntamento delle 17.30 in piazza Prampolini, ’Intelligenza artificiale e intelligenza umana: sfida o complicità?’, sul palco Francesca Lagioia (Senior Assistant Professor Università di Bologna e Part-time Professor EUI Firenze) e Telmo Pievani (filosofo della scienza ed evoluzionista).

L’arte non smetterà certo di avere un ruolo da protagonista, a partire dal laboratorio intitolato ’Come vedere il mondo’ tenuto dal fotografo, documentarista e filmmaker Francesco Pistilli alla Fondazione E-35, alle 14.30.

La sezione dedicata a film e documentari prosegue invece al teatro San Prospero: alle 11.30 con la proiezione di ’20 days in Mariupol’ di Mstyslav Chernov (Ucraina, 2023) e alle 15 con ’Mourning in Lod’ di Hilla Medalia (Israele, 2023).

Alle 21.30 in Piazza Prampolini sarà il momento dello show ironico di Carlo Amleto ’Scherzo N°1 Opera Prima’; la chiusura di questa seconda giornata sarà poi in grande stile, con il dj set degli Ex Otago a partire dalle 23 in piazza San Prospero.