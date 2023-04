Festival Fotografia Europea 2023 di Reggio Emilia, quando inizia: le date

Reggio Emilia, 28 aprile 2023 – Dedicata all’idea di Europa e dei popoli che la abitano, l’edizione numero diciotto del Festival Fotografia Europea di Reggio Emilia torna per raccontare le sfumature dell’identità di questa comunità multietnica. I Chiostri di San Pietro, Palazzo da Mosto, i Chiostri di San Domenico, Palazzo dei Musei, la Biblioteca Panizzi, lo Spazio Gerra, e gli spazi del Circuito OFF accolgono mostre di grandi maestri e di giovani esordienti da oggi fino all’11 giugno. Un appuntamento di caratura internazionale – confermata dalla vittoria per l’edizione 2022 dei Lucie Awards a Los Angeles, il premio più ambito nel settore, come miglior Photo Festival of the Year.

Un clic sull’anima inquieta dell’Europa

Non mancano poi gli eventi inaugurali, fino al 1° maggio. Anche quest’anno, quindi, un’importante occasione per osservare un mondo in continuo e veloce cambiamento, di cui la fotografia congela il momento per aiutarci a capirne e comprenderne direzioni e dinamiche.

Lo sguardo di questa attesa XVIII edizione di Fotografia Europea è diretto verso la più stretta attualità, dove le radici della nostra identità individuale e sociale vengono messe costantemente alla prova. "Europe matters: visioni di un’identità inquieta", è il tema a cui fanno riferimento i progetti selezionati dalla direzione artistica del Festival, composta da Tim Clark, Walter Guadagnini e Luce Lebart. Un’edizione caratterizzata, oltre che dalla qualità delle mostre, anche dal livello degli incontri, delle conferenze, delle presentazioni di libri e dalle attività educational organizzate nel corso del festival.

Partendo da una riflessione sull’idea di Europa e sugli ideali che la costituiscono, le mostre mettono in luce domande sulla condizione attuale del mondo multiculturale e globalizzato che viviamo, un mondo in cui l’Europa non esercita più, ormai da tempo, quell’egemonia spirituale e materiale che per secoli le è stata riconosciuta.

Gli artisti tracciano quindi, attraverso il medium fotografico, le linee dinamiche e incerte di un’identità sempre più mobile e variegata, con l’obiettivo di dare senso all’ inquietudine che la attraversa.

La mostra storica di questa edizione è ospitata ai Chiostri di San Pietro ed è dedicata a Sabine Weiss, una tra le più importanti voci della fotografia umanista francese, scomparsa nel 2021 a 97 anni. Il festival Fotografia Europea è promosso e prodotto da Fondazione Palazzo Magnani insieme al Comune di Reggio Emilia, con il contributo della Regione Emilia-Romagna.

Tutte le informazioni e l’intero programma sono consultabili sul sito www.fotografiaeuropea.it