Giareda 2024 a Reggio Emilia, al via la 45esima edizione: programma completo e strade chiuse

Reggio Emilia, 3 settembre 2024 – Come da tradizione, l’inizio di settembre porta con sé il ritorno della Giareda, la festa in onore della Beata Vergine della Ghiara e Sagra di Reggio Emilia. Da domani a domenica 8 settembre il centro storico si rianimerà in gran stile dopo il periodo di pausa estiva. Il culmine della festa sarà proprio domenica, festa liturgica della Natività di Maria, ma già da domani sarà protagonista il mondo del commercio, dall’enogastronomia all’artigianato, e quello del volontariato e dell’associazionismo.

La 45esima edizione della festa si aprirà domani alle 17 con la cerimonia di inaugurazione in piazza Gioberti. A tagliare il nastro, assieme all’arcivescovo monsignor Giacomo Morandi, il sindaco Marco Massari e l’assessora all’economia urbana e centro storico Stefania Bondavalli. Seguirà l’iniziativa Altari fioriti, composizioni floreali realizzate da alcune unità pastorali della Diocesi di Reggio Emilia – Guastalla allestite all’interno della Basilica della Ghiara, e poi alle 20.30 l’esibizione dell’Associazione sbandieratori e musici della Maestà della Battaglia di Quattro Castella.

Tutti i giorni lungo corso Garibaldi, in piazza Gioberti e in via Emilia Santo Stefano (fino a via Nuova) ci saranno il mercato con prodotti tipici, gli stand dell’artigianato e le bancarelle delle associazioni. Nel weekend ritornerà in piazza Roversi il grande forno a legna per la cottura del pane del Comitato Turistico di Novellara.

L’iniziativa “Guaskers”, promossa dalla rete commerciale della via, vestirà a festa via Guasco venerdì 6 dalle 18: artisti di strada e cibo saranno i protagonisti della festa. Enogastronomia e prodotti tipici saranno invece protagonisti al Mercato del Tricolore di corso Garibaldi.

Anche la cultura avrà ovviamente la sua parte grazie alle visite alla Basilica e al Museo della Ghiara, e alla tradizionale premiazione del Concorso di poesia dialettale ‘La Giarèda’. Le celebrazioni liturgiche e i momenti di preghiera culmineranno domenica 8 settembre con la messa solenne nella Basilica della Ghiara, presieduta dall’arcivescovo della Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla, Giacomo Morandi.

“La Giareda segna ogni anno un nuovo inizio per la nostra comunità, un ritorno al lavoro e allo studio dopo l’estate, ma anche un’opportunità di ritrovarsi in città e in particolare nel nostro centro storico” ha detto il sindaco, Marco Massari”.

“La festa mette al centro la città unendo i temi religiosi a quelli laici, culturali e sociali – ha aggiunto –. Quest’anno inoltre il festival di Emergency dal 6 all’8 settembre coincide con la Giareda, un’ulteriore opportunità di valorizzazione per il centro”.

“La manifestazione vive grazie all’impegno del tessuto commerciale, alla disponibilità e alla voglia di fare delle attività - ha detto l’assessora Stefania Bondavalli -. Quest’anno salutiamo con soddisfazione la partecipazione di nuove realtà, penso a via Guasco che va ad aggiungersi alla tradizionale partecipazione di via Emilia Santo Stefano, o al Mercato del Tricolore”.

Il museo della Ghiara è visitabile con ingresso libero da venerdì a domenica dalle 16 alle 19. Sabato 7 e domenica 8 settembre sono in programma visite guidate alla scoperta della Basilica. Ingresso gratuito su prenotazione, massimo 25 partecipanti per visita. Prenotazioni online su www.eventbrite.it

Orari di ingresso alla Basilica: giorni feriali - dalle ore 7.10 alle ore 12.10, dalle ore 16 alle ore 19.30, dalle ore 21 alle ore 22; domenica 8 settembre - dalle ore 7.10 alle ore 12.30, dalle ore 16 alle 21.30. Orari delle celebrazioni religiose: giorni feriali - ore 7.30, 9, 18.30, rosario 17.45; domenica 8 settembre -ore 7.30, 9.30, 11.30, 18.30.

Mercoledì 4 settembre ore 17 piazza Gioberti - Apertura della 45a Sagra della Giareda alla presenza delle autorità religiose e civili. ore 18 Apertura della manifestazione Altari fioriti in Basilica alla presenza delle autorità religiose e civili. Gli allestimenti floreali sono realizzati da alcune unità pastorali della Diocesi. ore 19 Mercato del Tricolore, aperitivo a base di gnocco fritto e salumi in abbinamento a spergola e lambrusco. ore 20.30 La “Maestà della Battaglia”, l’Associazione sbandieratori e musici darà vita a un folcloristico corteo che attraverserà tutta la Giareda. Il corteo partirà dal piazzale della Basilica percorrendo tutto corso Garibaldi fino a via Farini, risalirà poi verso piazza Prampolini dove effettuerà lo spettacolo e si concluderà percorrendo la via Emilia e tornando verso la Ghiara.

Venerdì 6 settembre ore 17 Sala del Tricolore, palazzo Municipale: premiazioni del 45esimo Concorso poesia dialettale “La Giareda”, accesso libero. dalle ore 18 Guaskers: via Guasco in festa con gli artisti di strada. ore 18.30 Basilica della Beata Vergine della Ghiara: Santa Messa dei sacerdoti ordinati nel 2024. ore 18 Mercato del Tricolore: Clementina Santi, presidente dell’Associazione scrittori reggiani, illustra il culto della Madonna della Ghiara. Sabato 7 settembre ore 19 Mercato del Tricolore: aperitivo con ostriche e spergola: Daniela Borriello, referente nazionale di Impresa pesca Coldiretti, presenta il progetto Impresa Pesca. ore 21 Sagrato della Basilica della Beata Vergine della Ghiara: “Come in un sogno” - Filarmonica Città del Tricolore, direttore, Stefano Tincani.

Domenica 8 settembre ore 16 Chiostro Minore di corso Garibaldi, 44: Orchestra giovanile di Quattro Castella diretta da Davide Castellari, coadiuvato da Anna Vezzani e altri maestri musicisti. ore 17 Mercato del Tricolore: evento di Campagna Amica su confetture e conserve con lo showcooking di Elena Mazzali ed esposizione di prodotti dalle aziende agricole del territorio. ore 18.30 Basilica della Beata vergine della Ghiara: solenne celebrazione eucaristica presieduta da monsignor Giacomo Morandi vescovo di Reggio Emilia e Guastalla. Sabato 7 e domenica 8 settembre In via Emilia Santo Stefano negozi aperti, mercato dell’artigianato e dell’enogastronomia a cura dell’Ati di via Emilia Santo Stefano. In piazzale Roversi spettacolare preparazione e cottura del pane nei forni a legna. A cura del Comitato turistico Novellara Ct. All’interno del Chiostro dell’ostello della Ghiara (via Guasco 6) mostra bonsai e suiseki, a cura dell’associazione Helen club Bonsai dalle 14 alle 23. Ingresso libero. Nel Chiostro piccolo della Ghiara (via Guasco 2), mostra di scultura degli insegnanti e degli allievi a cura della Scuola di scultura di Canossa.

Dal 4 al 8 settembre saranno chiuse al transito piazza Gioberti, corso Garibaldi, le vie Santa Liberata, Emilia Santo Stefano (da Via Nuova fino a piazza Gioberti) e Minghetti.

Sabato e domenica il divieto interesserà anche via Emilia Santo Stefano da via Monte Pasubio/Minghetti a piazza Gioberti e piazzale Roversi (con il mantenimento di un passaggio per i mezzi diretti in via del Cristo).