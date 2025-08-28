Una Giareda tutta nuova per l’edizione numero 46: ecco cosa cambia, il programma

Reggio Emilia, 28 agosto 2025 – Una Giareda tutta nuova ma che vuole rievocare i caratteri di quella originaria. Niente più mero connubio tra cibo e attività commerciali in stile “donne (e uomini in ossequio ai moderni tempi) è arrivato l’arrotino” ma un vero e proprio evento sociale e culturale allargato, a tanti spazi del centro storico in luogo della sola invasione di corso Garibaldi, fino a interessare metà dell’esagono cittadino. Reggio Emilia vivrà quindi, dal 5 all’8 settembre prossimi, una 46esima edizione decisamente innovativa della sagra dedicata alla Madonna della Ghiara e al noto miracolo di fine sedicesimo secolo, che portò dapprima all’erezione del santuario e poi alla festa in memoria della divina, per chi crede, manifestazione della Vergine Maria.

Le novità logistiche

Novità logistica più importante lo spostamento di buona parte degli stand gastronomici e commerciali da corso Garibaldi a piazza della Vittoria, fattore che ha suscitato veementi proteste da parte di una discreta quota di esercenti di lunga militanza in Giareda, fino a spingerli a promuovere un ricorso urgente al Tar dell’Emilia Romagna, ricorso che chiedeva addirittura la sospensione della sagra, ma che è stato rigettato dallo stesso organismo regionale con provvedimento del giudice monocratico.

A darne notizia, giusto nella conferenza stampa di presentazione della festa stessa, l’assessora comunale al Commercio, Stefania Bondavalli, la quale, in proposito, ha poi aggiunto:”Dopo questo pronunciamento andiamo avanti con ancora maggiore convinzione. L’obiettivo dello spostamento era, e resta, la valorizzazione di chi già c’era e l’accoglienza dei nuovi espositori. Vogliamo far sentire tutte e tutti importanti, e anche pere questo in piazza della Vittoria abbiamo previsto degli spettacoli di danza con quelle associazioni che già hanno partecipato ai “Mercoledì da Leoni”.

Giareda numero 46: il programma in 5 filoni

Dal punto di vista organizzativo invece la Giareda numero 46 si svilupperà su cinque filoni, curati dal progettista di questa edizione, Vitaliano Biondi: artigianato di qualità, verde e vivaismo, enogastronomia, antiquariato e vintage, associazionismo: con spettacoli, laboratori, iniziative culturali e attività per tutte le età. Eventi che si snoderanno, in particolare, dall incontro tra cibo e cinema nel chiostro della Ghiara, al raduno degli amanti del tabarro in piazza Gioberti, dove si terranno anche le dissertazioni su alimentazione e religione, agli spettacoli dialettali nel palazzo della Provincia e gli eventi per bambini in via Ariosto, nello spazio denominato “La Bambineda”.

Il programma della Giareda passerà anche attraverso la valorizzazione dei luoghi di culto, con concerti e visite guidate nella Basilica della Ghiara ma anche in altre chiese meno note del centro e raramente aperte al pubblico, in particolare quella di San Spiridione. In Ghiara verrà mantenuta la tradizione degli “Altari Fioriti”. Per quanto concerne invece lo spazio adibito alla tradizionale fiera-mercato con proposte enogastronomiche, di artigianato, vintage e associazionismo, troverà sede da piazza Gioberti fino all’intersezione tra via Ariosto e viale Monte Grappa, passando per piazza Roversi e snodandosi tra cinque stazioni tematiche principali, in ideale collegamento con piazza della Vittoria dove, come poco sopra richiamato, è stato spostato il mercato storico della Sagra.

Massari: “Giareda all’insegna della cura della città”

“Da sempre la Giareda è un momento di ripartenza per Reggio dopo la pausa estiva – ha detto il sindaco della città, Marco Massari – che quest’anno avverrà nel segno della tradizione e del legame con la nostra Storia, ma con alcuni caratteri di novità, all’insegna di una visione culturale complessiva della realtà reggiana nel solco del nostro scopo di mandato: avere cura della città”. L’assessora Bondavalli ha ricordato che il restyling della sagra “era già incluso nel piano di rilancio del centro storico, l’occasione per rivitalizzarla e rimodernarla” aggiungendo:”abbiamo voluto che questa nuova edizione fosse non solo un’occasione di festa, ma anche una opportunità di rilancio economico e sociale, promuovendo esperienze autentiche, sostenibili e di qualità, che richiamano l’identità originaria della Giareda e attorno alle quali raccogliere tutta la comunità”.

Le celebrazioni religiose

Padre Cesare Antonelli, priore della comunità dei Servi della Ghiara, ha illustrato il programma delle celebrazioni religiose, in particolare la messa solenne di lunedì 8 alle ore 11, e degli eventi che si svolgeranno in seno alla Basilica, mentre il consigliere provinciale Alberto Olmi, in rappresentanza dell’ente di Palazzo Allende, ha sottolineato come il coinvolgimento della Provincia, attraverso gli eventi che si terranno nel cortile della sede, arriva “in un anno particolare dove si è sentita molto la dimensione ducale estense nel nostro territorio, di cui la Giareda è un’ulteriore sottolineatura”. L’inaugurazione della sagra è prevista per venerdì 5 settembre alle ore 16, alla presenza del Sindaco Massari, del vescovo di Reggio, monsignor Giacomo Morandi, del presidente della Provincia, Giorgio Zanni e dell’assessora Bondavalli.