Giarèda a Reggio Emilia, le novità: via Guasco e il Mercato del Tricolore

Reggio Emilia, 30 agosto 2024 - “La Giareda segna ogni anno un nuovo inizio per la comunità, un ritorno al lavoro e allo studio dopo l’estate, ma anche un’opportunità di ritrovarsi nel nostro centro storico", ha detto il sindaco Marco Massari, annunciando ieri mattina, nella sala Rossa in Comune, la tanto attesa festa della Giareda, la celebrazione della Madonna della Ghiara, che si svolgerà dal 4 all’8 settembre. Compirà 45 anni l’edizione quest’anno, che continua ad incantare i reggiani.

"È una tradizione, ormai, diventata un appuntamento fisso nel calendario dei cittadini – ha spiegato Massari –, dove a piacere è anche la qualità delle bancarelle e di quello che ci sta attorno. Ogni volta c’è qualcosa di nuovo, è una festa che si rinnova". L’evento quest’anno infatti si avvale di nuove collaborazioni, che si affiancano a quelle già consolidate, con l’obiettivo di "mettere ’al centro’ la città e di unire i temi religiosi e quelli laici, culturali, sociali e di intrattenimento in uno scambio virtuoso" ha aggiunto Massari.

In coincidenza con la Giareda, – ha evidenziato Massari– dal 6 all’8 settembre si svolgerà anche il festival Emergency: " Questa è una ulteriore, importante, opportunità di valorizzazione e attrattività per la Città storica". Il sindaco ha infine ricordato il restauro in corso della tela del Crocifisso, la pala dell’altare della Comunità reggiana, celebre opera del Guercino: "Terminato l’intervento, che avviene all’interno della Basilica della Ghiara, la tela sarà esposta in autunno in una importante mostra sull’artista seicentesco alle Scuderie del Quirinale, per fare poi ritorno nella sede attuale", preannunciando anche alcune opere di manutenzione per mettere in sicurezza le coperture della Basilica.

“Dal punto di vista delle iniziative messe in campo è stato fatto un importante lavoro di condivisione. La manifestazione infatti vive grazie all’impegno del tessuto commerciale, alla disponibilità e alla voglia di fare delle attività che ogni giorno operano lungo corso Garibaldi e nelle aree adiacenti, alla presenza del mondo dell’artigianato e delle associazioni di volontariato, che rappresentano un grande valore per la città" ha aggiunto l’assessora Stefania Bondavalli. Via Guasco andrà ad aggiungersi alla tradizionale partecipazione di via Emilia Santo Stefano, dove le attività animeranno tutto il corso. Un’altra novità è l’inserimento del Mercato del Tricolore nel programma "che partecipa con iniziative per far conoscere le produzioni locali".

L’illustrazione delle iniziative in Basilica è spettato a Carla Bazzani, rappresentante della Fabbriceria: "Ci saranno visite guidate all’edificio e ai suoi tesori e al museo della Ghiara; la rassegna ‘Altari fioriti’, che coinvolge 9 altari, realizzata dalle unità pastorali con allestimenti floreali come atto di devozione alla Madonna, cosa che negli anni passati invece era affidata ai fioristi". Padre Cesare Antonelli ha presentato invece le diverse celebrazioni liturgiche, tra le più importanti quella presieduta dall’arcivescovo Morandi, l’8 settembre alle 18.30: "È il giorno della natività di Maria" ha concluso.