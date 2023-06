Italia loves Romagna a Reggio Emilia: strade chiuse, parcheggi e divieto di superalcolici

Reggio Emilia, 21 giugno 2023 – Limitazioni al traffico, posteggi gratuiti per le biciclette, parcheggi a pagamento per auto e moto oltre a un’ordinanza per limitare il consumo di alcolici.

È iniziato il conto alla rovescia per il concerto ‘Italia Loves Romagna’ in programma sabato alla Rcf Arena, e il comune di Reggio ha definito l’intero piano organizzativo per ospitare le oltre 35mila persone che arriveranno in città per l’iniziativa benefica in favore dei territori colpiti dall’alluvione dello scorso 17 maggio. Diverse le tematiche affrontate, all’interno di una ordinanza predisposta ad hoc.

Tutto pronto al Campovolo per il concerto benefico Italia loves Romagna

VIABILITÀ

Dalle 7 di sabato le limitazioni al traffico interesseranno due zone individuate, in collaborazione con le forze dell’ordine. L’area rossa che interessa via Aeronautica da via Agosti a via Caduti delle Reggiane sarà chiusa al traffico, biciclette comprese, eccezion fatta per residenti e personale di servizio; inoltre da domani alle 6 sarà istituito il divieto di sosta. Per quanto riguarda l’area arancione, saranno chiuse via Mozart, dall’ingresso del parcheggio a via del Chionso; via del Chionso da via Jacopo da Mandra all’ingresso della Rcf Arena; via Agosti; via Adua, da via Bligny a via dell’Aeronautica; e via Montagnani Marelli (eccetto mezzi di soccorso, residenti e diretti ai parcheggi Gold, Vip e disabili titolari del biglietto ‘ticket evento disabili’). Via dell’Aeronautica resterà percorribile solo per i diretti al parcheggio ‘Aeroporto’ muniti di regolare prenotazione.

PARCHEGGI

Il posteggio sarà gestito da ‘Parkforfun’, con tre punti individuati a pagamento. Aeroporto, raggiungibile solo attraverso la tangenziale Sud; via del Chionso, raggiungibile dalla tangenziale Nord in direzione Modena grazie a una varco straordinario aperto solo per il concerto all’altezza del distributore Agip tra le uscite 3 e 4; via Mozart, raggiungibile solo da Nord con l’uscita 2 della tangenziale. Dato che il costo è notevole (22 euro ogni posteggio) l’opzione alternativa è rappresentata dal parcheggio per le due ruote di via Saragat, davanti all’istituto di vendite giudiziarie e accessibile solo da via Adua. Il prezzo per le moto è di 8 euro, mentre per le bici il posteggio è gratuito e non è richiesta la prenotazione. Attenzione anche al divieto di sosta in piazzale Europa (riservato agli autobus) e naturalmente la già citata via Saragat.

ALCOLICI

Il Comune ha emesso anche un’ordinanza per limitare la somministrazione di alcolici. Dalle 22 di domani fino alle 8 di domenica sarà vietata la vendita di qualsiasi bevanda con gradazione maggiore al 5% (sostanzialmente salvando ‘solo’ le birre) per bar, pub e ristoranti. Inoltre sono vietate le bottiglie di vetro, anche per esercizi commerciali su aree private. Infine prevista una stretta anche per i venditori ‘abusivi’, col divieto di collocare bancarelle e punti di somministrazione a partire dalle 14 di domani ad eccezione di quelli autorizzati nell’ambito della manifestazione.