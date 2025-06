Ligabue balla sul mondo: Campovolo ribolle da oggi

Bologna, 20 giugno 2025 – Di fatto un festival ‘La Notte di Certe Notti’, che riporta a Campovolo – Rcf Arena – Luciano Ligabue per festeggiare i 30 anni di ‘Certe notti’ e dell’album ‘Buon compleanno Elvis’, che nel 1995 ne hanno consacrato il successo dopo alcuni dischi già molto amati. Non solo un concerto – quello di domani sera –, ma un vero e proprio evento, che ha inizio oggi alle 12 quando si spalancano le porte della Ligastreet, che permette a tutti di partecipare per l’intera giornata (per i fan del BarMario l’ingresso è anticipato alle 11). Anche a chi è privo del biglietto per il concerto di domani sera.

Tantissime le attività previste lungo la Ligastreet, divisa in aree tematiche: la Liga Games (tra flipper e calcio balilla), l’Area Giostre (con toro meccanico) e l’area Insidethebox – Buon Compleanno Elvis 1995-2025 (un vero e proprio ligacorner con mostra fotografica e memorabilia), l’area cinema, la Kids e quella sportiva. E ancora: una zona dedicata dove si parlerà di argomenti legati alla musica. Tra gli appuntamenti di richiamo, il Tribute Stage, messo a disposizione per momenti di musica live, tribute band, talk powered by BarMario.

Sul Tribute Stage si esibiscono le più importanti Tribute Band di Ligabue, dalle 21.30. Radiofreccia e Rtl 102.5 sono le radio ufficiali de ‘La notte di Certe notti’. Tante le attività in onda e fuori onda dal radio truck, dove i fan hanno l’opportunità di incontrare gli speaker, partecipare a giochi e attività interattive e intervenire in diretta radiofonica. Oggi e domani è inoltre organizzata - al Tribute Stage - una lotteria che mette in palio memorabilia di Luciano Ligabue: chitarre, indumenti, tracolle e tanto altro. L’intero ricavato della lotteria sarà devoluto a La Collina, cooperativa reggiana impegnata nel sociale. Allestita anche un’area che ospita organizzazioni attive nel settore ambientale, tra cui Ethicarei, We World, Cmcc (Centro euro-mediterraneo sui cambiamenti climatici). Ligastreet ospita anche numerosi Foodtruck. Il concept e i contenuti dell’area sociale e sostenibile saranno sviluppati in partnership con Ontier, studio legale leader nel campo della sostenibilità applicata allo spettacolo. L’area campeggio, già sold out, aprirà alle ore 12 di oggi e rimarrà accessibile fino alle ore 10 di domenica.