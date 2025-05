Ligabue e il mega party per i 30 anni di ‘Certe Notti’: flipper, giostre, sport e area kids

Reggio Emilia, 27 maggio 2025 – ‘La Notte di Certe Notti’ riaccende finalmente le luci di Rcf Arena. Come direbbe Luciano Ligabue ’del Campovolo‘: un luogo che lui ama e che ha segnato le tappe più importanti della sua carriera. Il 20 e il 21 giugno il pubblico potrà partecipare a un vero e proprio festival in cui l’artista celebrerà insieme ai fan i 30 anni di ‘Certe notti’, che nel 1995 lo ha lanciato. Non solo un concerto ma un vero e proprio evento, dunque, che avrà inizio alle 12 di venerdì 20 giugno, quando apriranno le porte della Ligastreet, e che permetterà a tutti di partecipare per l’intera giornata (per i fan del BarMario l’ingresso è anticipato alle 11). Anche a chi è privo del biglietto per il concerto di domenica sera, 21 giugno. “Luciano, Marco (Ligabue, il fratello, ndr) e io abbiamo pensato per questa occasione speciale – ha detto Ferdinando Salzano di Friends & Partners, che ha organizzato l’evento – di riproporre tutte le cose già fatte le scorse volte a Campovolo, alzando il tiro con nuove idee, per coinvolgere l’intero territorio, al quale Liga è molto legato, e tutto il pubblico che attiverà da tutta Italia e oltre”.

Saranno tantissime, infatti, le attività previste lungo la Ligastreet che sarà divisa in aree tematiche: la Liga Games (tra flipper e calcio balilla), l’Area Giostre (con toro meccanico) e l’area Insidethebox - Buon Compleanno Elvis 1995-2025 (un vero e proprio ligacorner con mostra fotografica e memorabilia), l’area cinema, la Kids e quella sportiva. E ancora: talk dove si parlerà di argomenti legati alla musica, ma non solo. “Luciano e io – ha confidato Marco Ligabue – non abbiamo resistito a proporre un’area gioco, simile a quella dei bar che frequentavamo da ragazzi a Correggio. Ci saranno flipper creati apposta per Luciano e gli immancabili calcio balilla, per ricreare quelle atmosfere tipiche di un territorio a cui riconosciamo molti meriti”.

Ci sarà poi il Tribute Stage, messo a disposizione per momenti di musica live, tribute band, talk powered by BarMario. Sul Tribute Stage si esibiranno le più importanti Tribute Band di Ligabue, il 20 giugno dalle 21.30. A fianco della Ligastreet ci sarà l’area campeggio (già sold out). Su www.parkforfun.com sono già disponibili tutte le informazioni su mappe, aree e prezzi dei parcheggi. Ligastreet ospiterà anche numerosi Foodtruck e verrà inoltre allestito il Villaggio Le Reggiane. Gli ultimi biglietti per ‘La notte di Certe notti’ sono disponibili in prevendita su Ticketone.it. Radiofreccia e Rtl 102.5 sono le radio ufficiali de ‘La notte di Certe notti’. Tante le attività in onda e fuori onda dal radio truck, dove i fan avranno l’opportunità di incontrare gli speaker, partecipare a giochi e attività interattive e intervenire in diretta radiofonica. Titolo di ingresso di questo evento sono i braccialetti arrivati direttamente a casa di chi ha acquistato il biglietto per il concerto. Il braccialetto, attraverso un’app, permetterà anche di gestire i pagamenti di food, beverage e merchandising.

E al termine del concerto sarà possibile chiedere il rimborso dei soldi caricati e non utilizzati. Invece a tutti i fan che parteciperanno gratuitamente il 20 giugno all’ingresso verrà consegnato un bracciale con le stesse modalità. Hanno partecipato alla presentazione dell’evento: Marco Ligabue, Ferdinando Salzano, il presidente della Provincia Giorgio Zanni, il sindaco Marco Massari e l’assessora Stefania Bondavalli.