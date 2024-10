Musica e beneficenza, la Merulo Big Band stasera al teatro Bismantova di Castelnovo Monti

Reggio Emilia, 23 ottobre 2024 – Una serata all’insegna della musica e della beneficenza. Stasera alle 21 la Merulo Big Band torna ad esibirsi al Teatro Bismantova di Castelnovo ne’ Monti. L’orchestra diretta dal Maestro Giovanni Picciati sarà infatti protagonista dell’evento “Progetto Mariam” organizzato a quattro mani insieme al Gaom (Gruppo amici ospedali missionari), che quest’anno ha compiuto i primi 40 anni di attività nel Terzo Mondo.

Queste due virtuose realtà dell’Appennino collaborano già da tempo, con la band che ha partecipato a diversi eventi organizzati dall’associazione no profit per aiutarla a sostenere i vari progetti medico-sanitari tuttora in essere presso la località di Shashamane in Etiopia. Per arricchire una serata così speciale, l’orchestra ha deciso di invitare due ospiti d’eccezione: il fisarmonicista Daniele Donadelli e il cantante Valerio Carboni. Valerio ha già condiviso il palco con il gruppo montanaro, mentre per Donadelli si tratta di un debutto assoluto: per tale occasione la Mbb eseguirà per la prima volta il celebre brano “Battagliero” di Tienno Pataccini, nell’arrangiamento realizzato dal maestro Davide Castellari. Il ricavato della serata verrà utilizzato per sostenere il progetto “Mariam”, interamente dedicato alle donne e a cui è dedicato l’evento. “Mariam” nasce con lo scopo di sostenere i percorsi lavorativi e di studio di alcune ragazze e madri che vivono in situazioni di difficoltà, con la speranza di favorire una maggiore valorizzazione del ruolo della donna all’interno della comunità etiope. Tale iniziativa è nata da un paio d’anni e verrà raccontato in prima persona da Firehiwot Nurahun, responsabile locale del progetto e ospite del Gaom per un breve soggiorno in Italia.