Piazza del Popol Giòst, la grande inaugurazione

Reggio Emilia, 9 maggio 2025 – E' in programma per domani, nella formula 'all – day – long', la grande festa del Popol Giòst, che ritrova la sua piazza dopo gli anni della ristrutturazione.

Un cartellone di appuntamenti per ogni interesse e tipo di pubblico, dai piccoli alle famiglie, per qualsiasi età e la gioia di stare insieme in uno dei cuori pulsanti della città.

Il via alle 10:30, con l'inaugurazione della Catlana, memoria storica e 'sindaca onoraria' di via Roma. Dalle 10:40 alle 12, Cittadinanza del Popol Giòst (IV edizione) e in contemporanea, fino alle 13:40, laboratorio Funside con demo di giochi da tavolo. Dalle 12:30 alle 13, il coro interculturale di Reggio Emilia, poi pausa pranzo a cura del ristorante di Quartiere.

Musica nel primo pomeriggio, quando dalle 13 alle 15 si esibirà MAMÌ Acoustic Duo, due voci, chitarra e percussioni. Dalle 15 alle 18 si terrà l'atteso laboratorio di Scuola Comics 'Disegna il tuo eroe', striscia a fumetti, seguito alle 16 fino alle 17:30 da The Fat Bones, i grandi del rock e del blues interpretati da giovani talenti.

Alle 16:20, visita al Museo di Strada con partenza da Ghirba (Porta Santa Croce) e verso sera, fra le 17:30 e le 19:30, Ara Chi DJ set con Selecta Global Chillout + Aperitivo.

Dalle 19:30 si esibirà l'Orchestra Giovanile Florestano del Conservatorio Peri-Merulo, poi finale di serata alle 20:30 con saluti e brindisi per darsi appuntamento al prossimo anno.