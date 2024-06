Radio Bruno Estate torna a Reggio Emilia: i cantanti in concerto in piazza della Vittoria

Reggio Emilia, 24 giugno 2024 – Diciotto artisti sulla cresta dell’onda in piazza della Vittoria, domani 25 giugno, a ingresso libero per la prima tappa di Yoga Radio Bruno Estate, che riparte proprio da Reggio Emilia, dove non si teneva da dodici anni. E’ il ricco piatto di cui i fan reggiani – 9000 la capienza verificata della piazza – potranno godere domani a cominciare dalle 20 (il concerto è confermato anche in caso di pioggia, si fanno gli scongiuri), con un pre-show, a cui seguirà alle 21 il grande live con la parata di stelle del pop italiane, più sorpresa.

Radio Bruno: i cantanti presenti a Reggio Emilia

Emma, Articolo 31, Alfa, Baby K, Orietta Berti, Ermal Meta, Gaia, Rocco Hunt, Clara, Fred De Palma, Boomdabash, Mida, Benji & Fede, Petit, Eiffel 65, Aiello, Icy Subzero e, dicevamo la sorpresa, la guest star Dotan. Alle 16 saranno aperti gli ingressi su tre lati per accedere alla location del concerto, prima del quale il pubblico potrà assistere alle prove aperte.

Orietta Berti farà gli onori di casa, ‘giocando in casa’, accanto ai presentatori Enzo Ferrari e Alessia Ventura. Oltre mezzo secolo di carriera, Orietta vanta un’energia sorprendente e porterà il singolo estivo ‘Una Vespa in Due’, registrata insieme a Rosario Fiorello; archiviato il trionfale tour ‘Souvenir In Da Club’, Emma approda a Yoga Radio Bruno Estate 2024 sulle ali di ‘Femme Fatale’; a trasformare la piazza in una discoteca a cielo aperto ci penseranno gli Articolo 31: ‘Protomaranza’ è l’album appena uscito che segna il ritorno di J-Ax e DJ Jad; attesissimo Alfa, da un pubblico di teenager, dopo che Sanremo l’ha eletto artista rivelazione; tutta la carica di Baby K con la nuova canzone ‘Fino al Blackout’ ed Ermal Meta con un live che anticipa il tour en plein air a poche settimane dall’uscita dell’album ‘Buona fortuna’, poi ancora il ritorno di Gaia con i recenti successi ‘Dea Saffica’ e ‘Sesso e Samba’, il rap/reggaeton di Fred de Palma, alfiere della latin music in Italia e Clara, la quale dopo i ‘Diamanti Grezzi’ di Sanremo inizia da Reggio il suo Summer tour;

Un mix di urban e pop, con tutta la freschezza dei suoi 18 anni, per Petit, mentre dall’ultima edizione di Amici arriva Mida, con il suo sound pop, rap e latin; flow travolgenti e testi autentici per il rapper romano Icy Subzero e ancora rap insieme a Rocco Hunt con il nuovo singolo ‘Musica italiana’; la contaminazione di generi è invece la cifra di Aiello, in pista con ‘Talete; di nuovo insieme Benji & Fede, con ‘Musica animale’, primo brano di una reunion che si annuncia portentosa. Non manca l’eurodance degli Eiffel 65, un live ‘Bestiale’, come il singolo coniato con Loredana Bertè, e sarà estate bollente con i Boomdabash, per farci ascoltare ‘Love u hate u’, singolo balneare super catchy. Super ospite internazionale della serata, l’olandese Dotan: dopo i successi ‘No Words’ e ‘Numb’, in questa estate 2024 lo troviamo al vertice delle classifiche di tutto il mondo con ‘Louder’. Incursioni dal backstage di Georgia Passuello, Camilla Carnevali e Arianna Bertoncelli.

Dove seguire il concerto di Radio Bruno Estate

Il grande spettacolo di Yoga Radio Bruno Estate può essere seguito in diretta sulle frequenze di Radio Bruno, su Radio Bruno tv (canale 73 del digitale terrestre) e tramite la app Radio Bruno. Grazie all’accordo con Mediaset, la serata andrà in onda in differita su La5 in agosto.

Yoga Radio Bruno Estate 2024 è organizzato da Radio Bruno e Yoga, con il sostegno di Fonzies, Virgo Cosmetics, King Attitude, Amazon Prime, Mortadella Favola, Iren, BPER Banca, Sigma, Comet&Motorola, Grissin Bon, Casa Midì, Edilrestauro, House of Karts, Milkshake parrucchieri, Carboni casa, Visit Romagna.

Informazioni su accesso alla piazza, limitazioni al traffico e sicurezza sono disponibili sui siti del Comune di Reggio Emilia (www.comune.re.it) e di Radio Bruno (www.radiobruno.it).