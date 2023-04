Rubiera: nel paese dei due ristoranti stellati è un cappelletto che ti dà il benvenuto

Rubiera (Reggio Emilia), 22 aprile 2023 – Inaugurata questa mattina a Rubiera la rotonda dedicata al cappelletto in via Emilia Est. "Da oggi un cappelletto, da una rotonda, darà il benvenuto in provincia di Reggio, lungo la via Emilia – ha detto il sindaco Emanuele Cavallaro –. Al varo hanno preso parte gli chef dei due celebri ristoranti stellati di Rubiera, Arnaldo e Osteria del Viandante. Entrambi hanno i cappelletti nel menu".

Ha partecipato anche Ivano Vacondio, sponsor con i Molini Industriali. Non è mancata l’associazione di tutela del Cappelletto Reggiano, rappresentata dal vicepresidente Danilo Morini, che ha approvato la realizzazione del ‘cappellettone’.

"Il cappelletto – evidenzia il sindaco – è un simbolo di ospitalità, si mette in tavola nelle occasioni di festa. E’ un abbraccio, un segno di accoglienza. Ed è anche simbolo di un settore, come quello enogastronomico, fondamentale per la nostra economia. La posizione della rotonda del cappelletto è precisa: da qui in poi ci sono i cappelletti. Di là a pochi metri, dopo il Secchia a Modena, ci sono i tortellini".

Il Comune aveva indetto un bando pubblico con cui individuare uno sponsor che concretizzasse il monumento. Ad aderire e sostenere con forza l’iniziativa è stata la Molini Industriali.

mat. b.