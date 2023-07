Sagra di San Girolamo di Guastalla: un festa ‘sociale’. Foto

Guastalla (Reggio Emilia), 16 luglio 2023 - Prosegue anche oggi e domani, con una serata in più – quella di martedì, dedicata ai trattoristi e agli agricoltori della Bassa, con tanto di sfilata di mezzi agricoli – la tradizionale sagra di San Girolamo di Guastalla (foto). Non si tratta della classica festa di paese, ma il culmine di un’attività di un gruppo di volontari che permette di ravvivare e animare la piccola frazione, che altrimenti non avrebbe nulla da proporre ai residenti.

Una festa che attira molte persone, con stand pieni e cucine al massimo ritmo. E preso ci sarà anche il nuovo centro polivalente a disposizione del paese. “Dalla primavera del prossimo anno – conferma il presidente dell’associazione locale, Sergio Bertoli – in paese avremo anche il rinnovato e ristrutturato ex centro sociale, con attività commerciali, ricreative, sale per incontri, per prove musicali e altro ancora. Ci auguriamo che questa struttura possa attirare qualche famiglia in più, in una frazione che altrimenti rischia di svuotarsi. Noi, come associazione di volontari, ci impegniamo per renderla attiva, con una squadra di calcio allegata da Fabio Aselli, ex giocatore di serie A, ma anche con qualche evento durante l’anno, che culmina con la nostra sagra. Ci auguriamo possano esserci tanti giovani a impegnarsi insieme a noi, per garantire il futuro a questa festa ma anche alla vitalità della frazione di San Girolamo”.

Stasera la musica del Folk Papas Acoustic Songs, domani il live di Rusty Boop, martedì la San Girolamo Trac, con cena privata su pernotazione.