25 aprile a Casa Cervi: il programma

Reggio Emilia, 24 aprile 2025 - Un’edizione speciale della Festa della Liberazione a Gattatico (Reggio Emilia) in occasione dell’80esimo Anniversario della Liberazione dal nazifascismo. Un programma ricco, quello proposto a Casa Cervi, luogo simbolo di Resistenza e antifascismo in Italia, nonché casa museo dei sette Fratelli Cervi, contadini e antifascisti, fucilati a Reggio Emilia il 28 dicembre 1943 per la loro attività partigiana. Dalle 10 del mattino fino alle 23 sono attese migliaia di persone da tutta Italia nel grande podere “ai Campirossi”, un tempo appartenuto proprio alla Famiglia Cervi, per trascorrere una giornata all’insegna della musica, della cultura e della storia grazie a testimonianze, momenti di incontro e attività per famiglie.