Spegni il cellulare e immergiti nella lettura (in compagnia): la festa è in biblioteca

Reggio Emilia, 11 settembre 2025 – Una poltrona comoda, una lampada e la propria autrice o il proprio autore preferiti fra le mani. In senso metaforico, s'intende. Un bel programma, vero? Provate per una volta a non pensarlo a vostro utilizzo esclusivo, ma a estendere il piacere della lettura ad altri appassionati, come lo siete voi, nello stesso momento e nello stesso luogo.

E avrete il reading party. La biblioteca Panizzi si prepara a ospitare il reading party, uno degli appuntamenti più amati da lettrici e lettori, che ritorna, dopo il successo delle annate precedenti, sabato 13 settembre, dalle 17 alle 19.

Cellulari spenti, lettura in silenzio, niente solitudine

La biblioteca invita tutti nel proprio cortile per ritagliarsi due ore da dedicare interamente alla lettura in compagnia di altri amanti dei libri.

L'idea è semplice: un invito a prendere il proprio libro preferito e a immergersi nella lettura in silenzio, ma assieme ad altri appassionati, lontani da distrazioni come smartphone e social network.

Chi desidera partecipare potrà portare un libro da casa o sceglierne uno tra i numerosi proposti dalla biblioteca. Non c'è che l'imbarazzo della scelta.

Quale libro portare?

E per chi non sa quale titolo portare? Proviamo a suggerire il genere di appartenenza, almeno. Proprio come le amiche sono solite fare, nei moltissimi club di lettura sparsi in giro per il mondo... Per chi ama i romanzi d'evasione.

Tra i più gettonati, i thriller psicologici e i romanzi storici capaci di trasportare in epoche lontane, ma anche i libri di self-help, che promettono di offrire una nuova prospettiva sulla vita e consigli per sé stessi.

Le letture delle nuove generazioni. Molti giovanissimi si orientano verso il fenomeno di 'BookTok', la comunità di lettori di TikTok che ha fatto esplodere il genere Young Adult e il fantasy.

Un modo per trovare letture tramite le quali confrontarsi con i propri coetanei e scoprire nuove saghe.

La biblioteca Panizzi ospita un reading party all'aperto, in caso di maltempo l'iniziativa si svolgerà nelle sale interne

La riscoperta dei classici. Non mancheranno i grandi classici della letteratura italiana e mondiale, sempre attuali e capaci di offrire una pausa dalla frenesia che ci affligge.

Dalla poesia ai grandi romanzi di formazione, il silenzio del reading party è il contesto ideale per tornare a queste letture senza tempo.

Cosa sono i reading party

Nati come risposta alla frenesia della vita moderna e all'utilizzo sempre più massiccio dei social, i reading party spopolano nelle biblioteche di tutto il mondo, offrendo un'occasione originale e insolita per ritagliarsi un momento per sé. Il contesto è diverso da quello domestico e solitario, e per tutti i partecipanti la biblioteca Panizzi offrirà un piccolo omaggio.

L'ingresso all'evento è libero. In caso di maltempo, l'iniziativa si svolgerà all'interno della biblioteca. Info: www.bibliotecapanizzi.it.