"14enne colpisce un carabiniere a Boretto: impennata in scooter all'incrocio"

È passato a un incrocio in velocità, impennando il suo scooter. Una scena avvenuta proprio davanti a una pattuglia dei carabinieri ferma al semaforo, venerdì alle 13,30 in centro a Viadana di Mantova. Inevitabile l’inseguimento per fermare il giovanissimo conducente, di 14 anni e residente a Boretto, il quale ha cercato di evitare il controllo, dirigendosi verso il ponte sul Po, diretto a casa. Ma è incappato in un lieve incidente. E una volta raggiunto dai carabinieri, risulta che abbia ferito uno dei militari, colpito con il casco. Sono intervenuti i soccorsi sanitari con l’ambulanza, per far fronte a traumi, per fortuna non gravi. Ma le operazioni hanno inevitabilmente provocato un blocco del traffico, nell’ora di punta, con evidenti disagi per molti conducenti e la formazione di code in entrambe le direzioni, sul ponte del Po. Al termine degli accertamenti, il 14enne abitante a Boretto è stato denunciato al Tribunale dei minori di Bologna, oltre a incappare nelle sanzioni per le infrazioni stradali.