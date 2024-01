1814-2024. L’entrata di Francesco IV a Reggio, nel luglio di 210 anni fa

Duecentodieci anni fa, S.A.R. Francesco IV d’Austria Este, entrava per la prima volta a Reggio, con la sua Corte. Da quel 26 luglio 1814 (il 15 era entrato nei Domini dal modenese verso Nonantola) al 14 giugno 1859, Reggio Emilia con le sue due provincie rimane sotto il dominio ducale, dopo lo sconquasso napoleonico, che il Congresso di Vienna aveva affidato al ramo Austro Estense.

Per la verità Francesco venne nella nostra città diverse volte, come quella prima di partecipare al Congresso di Verona del 1822. Lo racconta ora il suo diario recuperato (I Viaggi del Congresso, p.126, 14€, collana Le Tracce) che riporta gli spostamenti del Sovrano e descrive non solo i tracciati percorsi, ma anche le impressioni di viaggio, le personalità (dallo Zar all’Imperatore d’Austria, da Maria Luigia al Re di Napoli) i territori, le città e le genti incontrate da Sua Altezza durante i tragitti fra l’Emilia e Vienna.

Com’era Reggio allora, invece, ce lo dice Carlo Roncaglia con la sua “Statistica degli Stati Estensi” (p. 340, 24€) che analizza su base oggettiva le caratteristiche territoriali ed amministrative degli allora domini dell’Aquila Bianca: dal Po al Tirreno: Modena, Reggio, Guastalla e nel versante tirrenico Massa e Carrara… Intanto questo primo libro ci racconta le due provincie reggiane: quella più a nord che comprendeva la Bassa pianura, con capoluogo Guastalla dove risiedeva un vice governatore con i comuni di Brescello, Boretto, Gualtieri, Novellara, Fabbrico, Campagnola, Luzzara e Reggiolo e l’altra, con capoluogo Reggio con un suo Governatore, che arrivava sino al crinale Appenninico comprendendo il resto dell’attuale nostra provincia.

Dal 1848 la valle del torrente Enza divenne confine di stato, ducale, tra Parma borbonica e Reggio Estense, con sensibile diminuzione del fenomeno del contrabbando lungo tutto il margine dall’Appennino al Po. Grazie all’abilità diplomatica e negoziatrice di Francesco IV e dei suoi ministri Modena ebbe la ricca Guastalla e cedette oltre a soldi la più povera Lunigiana e scatenando vive polemiche sull’altra sponda della valle.

Poi arrivò il 1859 e tutti cominciammo quel cammino che di lì a poco ci avrebbe fatto diventare parte dell’ Italia unita.

Per conoscere quest’ultima parte ducale della nostra storia (e non solo) la casa editrice reggiana organizza, nel corso di quest’anno appena cominciato, una serie di eventi e passeggiate, la prima delle quali è prevista per sabato 3 febbraio alle ore 11,30 (info@anticheporte.it). La scaletta d’incontri culminerà nella giornata di studio in previsione, circa per metà ottobre prossimo, che studi le figure, il tempo e l’operato dei due ultimi sovrani di Reggio Francesco IV e V con un esame del periodo Austro Estense partendo dalle fonti documentarie.