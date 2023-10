18enne Coinvolto in Incidente a Guastalla, Fortunatamente Senza Gravi Conseguenze

Se l’è cavata con traumi per fortuna non gravi il 18enne coinvolto in uno scontro tra la sua moto e un’auto, l’altra sera in via Cisa Ligure, al Baccanello di Guastalla (foto). Subito è intervenuta la Croce rossa locale, per le prime cure e per trasportare il ragazzo al vicino ospedale, dove non risultano essere emersi traumi a organi vitali. Illeso il conducente dell’autovettura. Evidenti i disagi al traffico, rallentato durante i soccorsi e durante gli accertamenti tecnici. I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia locale della Bassa Reggiana. Quel tratto di via Cisa Ligure è stato teatro di numerosi altri incidenti in passato, alcuni anche molto gravi.