2 giugno a Reggio Emilia: la stazione Mediopadana illuminata col tricolore

Reggio Emilia, 1 giugno 2024 – E’ iniziato il conto alla rovescia per il 2 giugno: domani, Festa della Repubblica, Rete Ferroviaria Italiana proietterà i colori della bandiera italiana sulle facciate della stazione di Reggio Emilia AV Mediopadana, disegnata dal celebre architetto spagnolo Santiago Calatrava, i colori della bandiera italiana.

Il ponte dell'Alta Velocità della stazione Mediopadana progettato dal celebre architetto spagolo Santiago Calatrava (crediti Matteo Consolini per JUSTWOW)

Grazie a un nuovo impianto di videoproiezione che verrà utilizzato per omaggiare la Repubblica, la struttura sarà illuminata con il tricolore dalle 19 di oggi fino alla notte del tre giugno: l'iniziativa riveste un particolare significato per Reggio Emilia, città che si fregia del titolo 'Città del Tricolore’ e in cui è nata la bandiera italiana nel 1797, durante la Repubblica Cispadana.

Ponte della stazione Mediopadana illuminato per la Festa della Repubblica, il sindaco Vecchi: "Qui è nato il Tricolore" (crediti foto Matteo Consolini per JUSTWOW)

Il sindaco Vecchi: “Tricolore manda messaggi di unità”

“La stazione Alta Velocità Mediopadana di Calatrava - osserva il sindaco di Reggio Emilia, Luca Vecchi - è uno dei simboli fondamentali della Reggio contemporanea e da oggi si lega in modo indissolubile con il Primo Tricolore. Reggio Emilia è la città del Tricolore e con questa innovazione ribadisce il suo valore e la sua centralità nel nostro Paese. La bandiera verde bianca e rossa - conclude - è nata qui e da qui continua a mandare ogni giorno un messaggio di unità, uguaglianza e fiducia nel futuro”.