25 Anni di Neuroriabilitazione al San Sebastiano di Correggio, 1.200 Pazienti e buoni Risultati

Compie 25 anni il reparto di Neuroriabilitazione dell’ospedale San Sebastiano di Correggio, punto di riferimento nella riabilitazione funzionale, riconosciuto a livello nazionale.

Il gruppo di lavoro, fin dall’inizio multidisciplinare, ha visto avvicendarsi negli anni quasi 180 professionisti provenienti da diversi ambiti delle professioni sanitarie. La squadra ha assunto competenze che progressivamente si sono rafforzate ed estese esprimendo risultati eccellenti.

In 25 anni di vita lavorativa del rteparto, sono stati presi in carico oltre 1.200 pazienti, tutti in risveglio dal coma, con esiti di buon recupero o moderata disabilità alla dimissione nel 40% dei casi.

"L’attitudine a stare dalla parte dei malati – spiega Francesco Lombardi, direttore dell’Unità Operativa – è stata la cifra più importante di questi 25 anni di professionalità e vorremmo che rimanesse anche in futuro".

Per ricordare il percorso compiuto, in occasione del 25° anno di attività, è stata organizzata in Ospedale una festa nella quale si sono ritrovati professionisti e volontari che che hanno frequentato il reparto.