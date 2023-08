26 agosto: Ricordo dell'Omicidio dell'Ex Sindaco Farri a Casalgrande In occasione dell'anniversario della morte di Umberto Farri, ex sindaco di Casalgrande, l'amministrazione comunale organizza una cerimonia in suo ricordo, con una delegazione composta dal sindaco e dal presidente del consiglio comunale. Un'occasione per ricordare un sindaco che ha saputo tracciare un percorso di emancipazione per il comune.