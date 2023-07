39enne italiano incensurato sceglie patteggiamento per possesso droga ed arma

Sceglierà di patteggiare la pena attraverso i lavori socialmente utili il 39enne italiano, incensurato e con un lavoro, che era stato arrestato dopo essere stato trovato in possesso di cocaina ed ectasy nonché di una rivoltella nella sua abitazione di Massenzatico, lo scorso 25 maggio. Ieri è comparso nuovamente in aula per la prosecuzione della direttissima che però è stata rinviata al 14 luglio per la decisione. L’avvocato difensore Stefano Germini ha formalizzato la richiesta di patteggiamento al fine di estinguere il reato riqualificando il reato per droga con l’ipotesi lieve vista la modica quantità; attenuante anche per l’arma, in quanto senza caricatore.