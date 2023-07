39enne residente a Gualtieri sotto inchiesta, arresti domiciliari per atti persecutori e tentata estorsione

Si aggiungono ulteriori provvedimenti giudiziari a carico del 39enne residente a Gualtieri, al centro delle forti preoccupazioni di tanti cittadini del quartiere di via Di Vittorio, soprattutto dopo l’apertura delle bombole di gas, che ha rischiato una possibile esplosione nella palazzina in cui abita. Nei giorni scorsi, mentre gli veniva notificato il provvedimento di trasferimento in carcere come indagato per l’episodio delle bombole (ipotizzando la tentata strage) oltre che per evasioni dagli arresti domiciliari, sono arrivati altri arresti domiciliari per atti persecutori e tentata estorsione ai danni degli zii, per oltre due anni esasperati dalle insistenti richieste di denaro con gravi minacce. Gli zii si sono rivolti ai carabinieri di Gualtieri.

Secondo l’accusa, avrebbe più volte chiesto denaro. Somme di poche decine di euro, ma minacciando in modo grave: "Io vi ammazzo tutti", "Vi brucio tutte le macchine", "Io ho la dinamite in macchina per voi e anche un coltello", alcune delle frasi rivolte agli zii. Ora è scattato il provvedimento degli arresti domiciliari con la denuncia per atti persecutori e tentata estorsione. Ma l’uomo si trova già in carcere per altri motivi.