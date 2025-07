3vs3, nell’albo d’oro i ’Senza benzina’ e i ’Bolliti’

Nella bella cornice del parco Lavezza di Albinea, venerdì sera si è concluso con un grande successo di pubblico (oltre 600 persone) il ‘Bol don Lai’, l’imperdibile kermesse estiva di basket ‘3vs3’.

A laurearsi campioni sono state le squadre dei ‘Senza Benzina‘ (foto)e dei ‘Bolliti’ che hanno vinto rispettivamente nelle categorie ‘Classic’ e ‘Minors’.

Il torneo è stato molto equilibrato, combattuto e soprattutto partecipato. Ai nastri di partenza si sono presentate la bellezza di 43 squadre e 180 tra ragazzi e ragazze che si sono dati battaglia nelle cinque giornate di una manifestazione ‘3vs’ che per la prima volta è sbarcato anche in città. L’edizione femminile si è infatti svolta in piazza Prampolini, nel contesto del ‘ReGotGame’.

A vincere l’edizione ‘rosa’ sono state le ‘Zanne’, guidate da Alice Brevini e dalla MVP Alessia Todisco.

Tra i giovani, invece, hanno trionfato i ‘BrosBang’ guidati dai talentini biancorossi Alessandro Manfredotti e Hadzhyiev e Boni.

Una bella soddisfazione anche per gli ideatori del torneo Alessandro Assad e Matteo Meli che hanno realizzato quest’iniziativa di successo in collaborazione con la Pallacanestro Scandiano. Anche questa edizione è stata un vero e proprio trionfo di sport e condivisione.