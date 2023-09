400 anni Cappuccini a Scandiano: presentazione del libro su Padre Daniele

Continuano le iniziative per le celebrazioni dei 400 anni di presenza a Scandiano dei frati cappuccini. Oggi alle 17 nei locali del convento scandianese verrà presentato il libro “ Padre Daniele da Torricella . Sia per amore di Dio “ a cura di Padre Lorenzo Volpe, 62 anni, prossimo al trasferimento per il convento di Castel San Pietro Terme e della professoressa Laura Artioli. Domani durante la messa delle 18.30 nella chiesa del convento verrà presentata la nuova fraternità. Nuovo Superiore al convento di Scandiano, che diventa sede del Postulato interprovinciale, Padre Lorenzo Motti, già Ministro Provinciale nello scorso triennio. Suo vice sarà Padre Valentino Romagnoli, cesenate, consigliere provinciale dell’ordine e maestro dei postulanti. Completano la famiglia Padre Ugo Secondin, come vice maestro dei postulanti, Padre Fabrizio Zaccarini, delegato regiona-

le dell’ Ordine francescano secolare e con l’ incarico di economo Padre Paolo Mai. A lui è stata affidata dal Ministro Provinciale Frate Giacomo Franchini, la gestione domenicale del convento di San Martino in Rio, dopo la partenza di Padre Livio De Bernardo e Padre Franco Cavacciuti per il convento di Vignola.

gi. fi.