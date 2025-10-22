50 anni senza Pasolini, il Comune non organizza nulla. Il consulente: “Non è colpa mia”

Reggio Emilia, 22 ottobre 2025 – Un rapporto fatto di intrecci e di formazione, ricordi di viaggi in treno, di amicizie lunghe una vita, dei banchi del ginnasio Spallanzani, delle lezioni di violino e dell’amore per la poesia. Pier Paolo Pasolini, ucciso cinquant’anni fa all’idroscalo di Ostia, passò alcuni dei suoi anni giovanili (1935 e 1936 in particolare) fra Scandiano e Reggio Emilia, a causa del frequente trasferimento della famiglia al seguito padre, l’ufficiale di fanteria romagnolo Carlo Alberto, che all’epoca prestava servizio nella rocca del Boiardo. E così, mentre il Paese si appresta a celebrare uno dei maggiori intellettuali del Novecento, nel cinquantenario della sua scomparsa (2 novembre 1975), la mancata organizzazione di una rassegna a lui dedicata da parte del Comune di Reggio infiamma gli uffici di piazza Prampolini.

Una mail di fuoco inviata domenica dal consulente dell’assessore alla Cultura, Piergiorgio Paterlini, a tutta la giunta, al sindaco, al capo di Gabinetto, Marco Pedroni e ad alcuni dei protagonisti della vita culturale cittadina prende infatti le distanze da questo colpevole silenzio, mettendo nero su bianco “dissenso” e “sconcerto” per l’assenza di qualunque iniziativa in merito. Paterlini chiarisce che sia lui sia l’assessore Marco Mietto ne avrebbero più volte sollecitato l’ideazione, avendo ricevuto in cambio soltanto no, “senza motivazioni”.

Il rapporto di Pasolini con la terra reggiana non si limitò infatti a quegli anni di soggiorno giovanile, ma proseguì lungo tutta la sua esistenza, dal liceo alla morte. Ne sono stata testimonianza la profonda amicizia con lo scrittore reggiano Luciano Serra o le sue visite in età adulta. E lo hanno documentato le iniziative e le pubblicazioni ideate nel 1985 (una mostra organizzata dai Comuni di Reggio e Correggio), 1995 (convegno e mostra, organizzato da Comune e Provincia di Reggio insieme al liceo Moro) e 2005 (convegno, conferenze e manifestazioni organizzate dagli assessorati alla Cultura di Reggio e Scandiano), solo per citare alcuni anniversari.

Nel frattempo, i municipi di Scandiano e Sant’Ilario annunciano le loro iniziative legate alla memoria dello scrittore corsaro e la Fondazione iTeatri promuove lo spettacolo ’PPP’ di Massimo Zamboni, nell’ambito del Festival Aperto, in scena il 1° novembre sul palco della Cavallerizza (esattamente nell’anniversario della notte del delitto).

Ora sarebbe in atto una corsa contro il tempo da parte dell’assessorato alla Cultura per tentare di organizzare’qualcosa’ entro fine anno, che lasci almeno una traccia del ricordo della città di Reggio nei confronti del più amato e odiato intellettuale del Novecento italiano.

Non c’è dunque pace negli uffici dell’assessorato alla cultura del Comune di Reggio e dei suoi uffici, rimasti senza un ’capo’. Nei giorni scorsi, infatti, era stato pubblicato l’esito del bando di concorso per il dirigente della Cultura (assunzione a tempo indeterminato in Comune): su 118 candidati, però, soltanto 7 hanno passato lo scritto e zero l’orale. Risultato: nessun idoneo. Ora, mentre Nando Rinaldi ricopre il ruolo ad interim, il municipio dovrà scegliere se pubblicare un nuovo bando o affidare l’incarico in maniera diretta o fiduciaria (articolo 90 o 110).