56 anni dopo il diploma, riuniti i "ragazzi" della 5^B Meccanici dell'Itis di Reggio Emilia

Al ristorante del Circolo Onde Chiare si sono riuniti di nuovo i “ragazzi” della Classe 5^B Meccanici dell’Itis di Reggio Emilia. L’iniziativa, promossa come ogni anno dall’attivissimo Tonino Simonelli (primo in basso a destra nella foto qui sotto) è stata l’occasione per riunire di nuovo i vecchi compagni di classe 56 anni dopo il diploma.