65enne colto da infarto mentre stava sistemando la moto, domani i funerali

Era nel suo garage e stava sistemando la moto – passione di una vita – per partire per le vacanze il giorno successivo. Ma all’improvviso Giovanni Albertini, residente a Iano di Scandiano sulla provinciale in via per Mazzalasino, è stato colto da un infarto che lo ha ucciso all’età di 65 anni, sabato sera poco prima delle 20. Era da alcuni anni in pensione come meccanico. Poco prima di perdere i sensi è riuscito appena a chiamare la moglie Anna Falzone che prontamente ha allertato i soccorsi. Il 118 ha inviato anche l’elisoccorso da Parma, ma non c’è stato nulla da fare. Oltre alla moglie, lascia i figli Maurizio e Davide e le nuore Silvia e Flavia.

Domani i funerali alle 9,30 partendo dall’ospedale Magati di Scandiano per la chiesa parrocchiale di Iano.

gi.fi.