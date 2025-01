7 gennaio festa del Tricolore, è il giorno della bandiera: il programma

Reggio Emilia, 7 gennaio 2025 – È il giorno della bandiera. Oggi si festeggia il 228° anniversario della nascita del primo tricolore. L’evento – accompagnato come sempre da dibattiti (come quello ormai annoso di un evento da rivoluzionare e valorizzare rivolto a tante orecchie da mercante) e polemiche di ogni tipo (quest’anno l’oggetto della contesa politica è il vessillo della pace affisso sulla facciata del municipio che il centrodestra non vuole) – scatta con la sua tradizionale cerimonia stamattina alle 9,30 con la suonata a distesa della campana civica.

Alle 9,45 in piazza Prampolini si terrà la parata con gli onori militari alle massime autorità con alzabandiera (coordinata dal comando militare Esercito ‘Emilia-Romagna’) ed esecuzione dell’inno nazionale di Mameli e l’inno alla gioia dell’Unione Europea. Prevista anche la presenza della bandiera di guerra del 121° reggimetno artiglieria controaerei ’Ravenna’ di Bologna.

L’augurio è quello di una festa sentita e che possa superare le aspettative da ‘tono minore’ della vigilia. Ma soprattutto che si vedano tante bandiere sventolare. Il programma poi proseguirà alle 10,15 in Sala del Tricolore (ingresso a invito) la cerrimonia di conferimento della cittadinanza italiana a due nuovi cittadini, ai quali sarà consegnato il racconto inedito dello scrittore Giorgio Falco, ospite per l’occasione. Così come verrà consegnata la Costituzione ad alcuni studenti delle scuole reggiane.

Alle 11,15 ci sposta al Teatro Valli (già sold out per i posti non ad invito) dove parleranno il sindaco Marco Massari, il presidente della Provincia, Giorgio Zanni e chiusura finale istituzionale affidata al ’lettore d’onore‘ Michele de Pascale, presidente della Regione.

A seguire saranno protagonisti tre atleti olimpici reggiani in un dialogo dal titolo “La Bandiera della Cittadinanza” con Stefano Baldini (oro ad Atene 2004 nella maratona) Yassin Bouih (olimpionico a Parigi nei 3.000 siepi) e l’atleta paralimpica Ana Maria Vitelaru (Bronzo a Parigi nell’handbike), moderati da Emanuela Audisio (la Repubblica), Sara Zambotti (Caterpillar).

La cerimonia si conclude con l’esibizione “Corpi sonanti InNatura. Dedicato a Claudio Abbado”, con l’Orchestra Florestano del Conservatorio di Musica di Reggio e Castelnovo Monti ‘Peri-Merulo’ in collaborazione con il Centro Coreografico nazionale Aterballetto. La festa sarà seguita in diretta per la prima volta dalla trasmissione radiofonica Caterpillar e ha la media partnership di Rai RadioDue.

Il Museo del Tricolore di piazza Casotti apre quest’oggi dalle 11,30 alle 20, dove alle 17 ci saranno laboratori per bambini e una visita guidata alle 18,30 promossa dal Lions Club.