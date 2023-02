Baionetta e munizioni non denunciati, 35enne nei guai

Il materiale sequestrato

Gattatico (Reggio Emilia), 26 febbraio 2023 - Una baionetta della seconda guerra mondiale, rinvenuta per caso, e oltre 200 proiettili di vario calibro, che erano appartenuti al nonno. Materiale detenuto nell’abitazione di un uomo di 35 anni, di Gattatico, ma che non era mai stato denunciato alle competenti autorità. Per questo, dopo una segnalazione, i carabinieri di Gattatico hanno eseguito un accertamento mirato con perquisizione domiciliare, che ha permesso di rinvenire l’arma bianca e le munizioni, il tutto sottoposto a sequestro. Mentre l’uomo è stato denunciato per detenzione illegale di armi e munizioni. Ieri mattina il controllo domiciliare, con il proprietario che si è dimostrato collaborativo, confermando di possedere una baionetta e le munizioni, indicando il casolare in cui gli oggetti si trovavano, nell’armadio della camera da letto. Una volta avuto conferma che quel materiale non era stato regolarmente denunciato, è scattato il sequestro degli oggetti e la segnalazione del 35enne alla magistratura reggiana.