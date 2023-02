Bibbiano, rogo nel capannone della ditta Antares

L'intervento dei vigili del fuoco

Bibbiano (Reggio Emilia), 24 febbraio 2023 – Un incendio, a Barco di Bibbiano, ha tenuto impegnate diverse squadre dei vigili del fuoco, da ieri sera e fino a tarda notte. Si è verificato alla ditta Antares, in via Nazario Sauro, che si occupa di produzione di piscine in vetroresina. Verso le 21,30 è scattato l’allarme al 115, con la mobilitazione delle squadre dei vigili del fuoco da Sant’Ilario, Reggio Emilia, oltre che dal distaccamento volontari di Luzzara. Sei gli equipaggi impegnati sul posto fino a oltre l’una della notte per domare completamente l’incendio, che ha interessato un capannone. Distrutti un autocarro che era in sosta all’interno dell’edificio, varie attrezzature da lavoro, materie prime. Gravi danni anche alla struttura del capannone, dichiarato inagibile dai vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Bibbiano e di Montecchio per gli accertamenti, svolti insieme ai vigili del fuoco. Sulle cause sono in corso indagini approfondite, in quanto in un primo momento non è emersa una ipotesi certa su quanto accaduto.