Bonifica dell'Emilia Centrale, undici nuove assunzioni

L'incontro col personale della Bonifica

Reggio Emilia, 22 febbraio 2023 – Undici assunzioni per il consorzio di bonifica dell’Emilia Centrale. Nella sede a Reggio il presidente Marcello Bonvicini e la vice Arianna Alberici, insieme ai dirigenti Paola Zanetti, Pietro Torri e Nico Alberti, hanno dato il benvenuto ai nuovi dipendenti entrati a far parte del personale, nel corso di un “Career Day” organizzato dalla Bonifica. Le undici figure in questione – due unità impiegatizie “senior”, una donna e un uomo; e nove uomini, assunti in qualità di operai specializzati – sono state tutte inquadrate con contratto a tempo indeterminato. “Un momento importante che rappresenta appieno l’idea e l’identità del Consorzio di Bonifica – commenta il presidente Marcello Bonvicini – in un ente che si rinnova nella meritocrazia e non intende sottrarsi alle impegnative sfide che si prospettano nell’immediato e nell’imminente. I progetti da attuare sono numerosi, alcuni sono già in fase di completamento, altri partiranno a breve. Senza dimenticare la prossima stagione irrigua che sembra prospettarsi ancor più complessa della precedente”. E proprio le sfide affrontate quotidianamente sul campo dal personale dell’ente hanno permesso che 35 dipendenti dell’Emilia Centrale potessero essere premiati per il loro operato con un avanzamento di posizione all’interno del Consorzio. “Ad oggi siamo fieri di poter contare su un organico di 220 unità – sottolinea Domenico Turazza, direttore generale dell’ente – l’avanzamento per 35 di loro, che rappresentano il 15% dell’organigramma, ne evidenzia le qualità e le competenze maturate ponendo l’accento sul costante impegno mostrato nello svolgimento delle mansioni svolte”.