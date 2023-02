Brescello, assalto notturno a EmilBanca di Lentigione

La filiale di EmilBanca a Lentigione

Brescello (Reggio Emilia), 21 febbraio 2023 - Nuovo assalto dei ladri alla filiale di EmilBanca a Lentigione di Brescello, che già in passato era stata presa di mira perfino con il sistema dell’esplosivo al bancomat. E’ accaduto verso le cinque di stamattina, in centro al paese, in strada Imperiale, dove i soliti ignoti hanno forzato la porta d’ingresso per poi accedere ai locali dell’istituto di creduto, tentando di portare via il cassetto contasoldi. Sono riusciti però a portare via il contenitore del cach-in, che conteneva monete per una somma complessiva di circa tremila euro. Poi, con l’allarme entrato in funzione, i malviventi sono dovuti fuggire, mentre sul posto arrivavano i carabinieri di Brescello e del nucleo radiomobile di Guastalla, per avviare le indagini e le immediate ricerche degli autori del furto. Non è la prima volta che la filiale di EmilBanca di Lentigione viene presa di mira dai soliti ignoti. Negli anni scorsi per almeno un paio di volte si erano verificati dei furti, anche con l’utilizzo di materiale esplodente per poter recuperare il denaro del bancomat.