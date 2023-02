Brescello al voto, il sindaco Benassi tenta il bis

Elena Benassi si ricandida a Brescello

Brescello (Reggio Emilia), 25 febbraio 2023 - Il sindaco Elena Benassi ha deciso di ricandidarsi per un mandato bis alla guida del Comune di Brescello, al voto del 14 e 15 maggio. Una decisione che non era affatto scontata fino a tempi recenti, con la Benassi che aveva manifestato alcuni dubbi sulla prosecuzione della sua attività politica amministrativa. Ma negli ultimi mesi ha preso la decisione di ricandidarsi, “per dare continuità – dichiara – alle attività e ai progetti intrapresi”. La Benassi parla di “sostegno e attestati di stima ricevuti da tanti brescellesi, riconoscendo nella locale amministrazione un percorso di rinnovamento del paese iniziato nel 2018”. “La squadra che si presenterà alla valutazione dei brescellesi – aggiunge il sindaco – sarà un gruppo fortemente motivato e rinnovato. Una squadra radicata al territorio, rappresentativa della comunità nei suoi molteplici aspetti sociali e territoriali, pronta ad affrontare nuove sfide con entusiasmo per completare un percorso iniziato cinque anni fa. Una continuità che riteniamo necessaria dopo il periodo di difficoltà che ha vissuto la comunità locale, per accelerare tutte le azioni di buon governo”.